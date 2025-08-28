Москва должна почувствовать на себе такие же удары, которые испытывает Киев

После страшного удара российских террористов по Киеву 28 августа 2025 года, унесшего много человеческих жизней, возникает вопрос – как долго московиты будут атаковать Украину и Киев, а население Москвы будет продолжать жить так, будто война происходит где-то далеко, на какой-то другой планете. Ведь киевляне знают, что они находятся в зоне потенциального впечатления. Следствием этого является: "можно уснуть в этом мире, а проснуться уже в другом".

Очевидно, что рашисты планировали массированный удар на 24 августа, но приезд в Киев специального представителя президента США Кита Келлога, прибывшего в украинскую столицу по случаю Дня Независимости, заставил их перенести дату своего террористического нападения.

Россия продолжает убивать Украину, и россияне считают, что возмездия за это не будет. Необходимо развеять иллюзии московитов, что война Путина в Украине будет проходить только на нашей территории. Украинские беспилотники должны активнее атаковать военные объекты Москвы и Подмосковья, коренным образом изменяя ситуацию. Каждый должен понять, что наконец война пришла и к ним.

Следует сделать так, чтобы цена войны для России и ее элит резко возросла. Чтобы ни Рублевка, ни Барвиха, ни Жуковка не были безопасными местами для тех, кто раньше военных действий мог видеть разве что на экранах своих телевизоров. Им долгие месяцы сообщали, что Российская Федерация "выигрывает", сейчас они воочию должны убедиться, что это совсем не так. Комфортная жизнь за стенами своих поместий подходит к своему концу.

Когда российские олигархи и богачи меньшего денежного калибра знали, что война в Украине где-то там далеко, это было одно дело. Однако после того, как украинские дроны начали долетать и до Москвы, это изменяет для них ситуацию. Реальность войны начала непосредственно приближаться к ним.

Не говоря уже о том, что когда-то привилегированные во всем москвичи могут начать прозревать, после того как пока небольшие взрывы становятся действительностью и для них. Украинцы этим освобождают россиян от навеянного им через телеэкраны пропагандистского притворства, что Москва надежно защищена от актов возмездия со стороны Украины.

Следующим прозрением для русского истеблишмента станет то, что Россия ведет войну, которую она не может выиграть, а каждый последующий день ее продолжения лишь приближает крах этого искусственно созданного государства.

Войной в Украине Путин смог нанести Российской Федерации такой имиджевый и экономический ущерб, который не смогли бы нанести ей никакие противники Кремля. Результатом чего явилось критическое ослабление роли и места России на мировой арене, чего не ей не удастся восстановить уже никогда.

Постепенно, но безвозвратно война начинает переноситься на территорию России. А атаки на военную инфраструктуру в самой РФ уже не дадут российскому населению возможности наблюдать за войной в Украине издалека. Опасность стала приближаться к ним.

И только тогда, когда россияне хотя бы частично испытают ту боль и страдания, которые они уже более трех с половиной лет причиняют мирным украинцам, возможно, они начнут понимать, какое зло делает Путин в соседней стране, что героически борется за свою независимость. Но эта война – не видеоигра, для освобождения своих территорий Украине нужно время.

Хотя здесь следует учитывать всю опасность ситуации, в которую попал сам Путин. Если он проиграет, может потерять не только власть, но и жизнь. Поэтому российско-украинская война – это фактически война при сохранении власти тирана и его преступного режима.

Коварное вторжение в Украину для России стало самой геополитической ошибкой за всю ее историю. Попытки Путина любой ценой расширить Россию за счет Украинского государства, только приведет к поражению московского Голиафа. Ведь дух свободы, большое мужество и профессионализм украинских воинов оказались куда сильнее, чем желание захватчиков присвоить себе чужое.

Сегодня война возвращается бумерангом на порог дома россиян, которые никогда и не могли подумать, что она когда-нибудь вообще может задеть их. И активное появление дронов над Москвой может стать только началом этого необратимого процесса. Далее на очереди Санкт-Петербург, Тверь, Тула, Тамбов, Калуга, Брянск и вся остальная европейская часть всего того, что пока называется Россия.

Далее должны быть завод по изготовлению оружия в Туле, Смоленский авиационный завод, который, к тому же, выпускает радиолокационные системы, ракетные системы и другое военное оборудование, "Воткинский завод" в Удмуртии, который занимается выпуском баллистических ракет и основной производитель стрелкового оружия в России концерн "Калашников". В него входят несколько предприятий, включая "Ижевский механический завод" и компанию Zala Aero, которая разрабатывает и выпускает беспилотники. И еще много подобных интересных для украинских беспилотников военных объектов в Российской Федерации.

Москва и Россия должны почувствовать все то, что испытывает Киев и Украина. А Украина должна продолжать поражать дронами вражеские военные объекты, иначе до россиян так и не дойдет, что у войны две стороны. И что они находятся в зоне впечатления нашего оружия.

И это не война западников против России, это защита Украины. Но Украина не может выиграть, если ее инфраструктура постоянно подвергается нападениям, а российская – нет. Не может быть такого понятия, как безопасное место в Российской Федерации во время войны, нужно, чтобы россияне испытывали опасность везде.

В будущих учебниках истории будет написано, что Путин не только хотел захватить Украину. Его намерения заключались еще и в том, чтобы разрушить доминирование в мире демократической западной цивилизации и создать свою "альтернативную антицивилизацию", где тоталитаризм стал бы основой нового миропорядка. Поэтому позволить ему сегодня перевернуть международный порядок, значит отбросить продвижение развития человечества минимум на несколько веков назад.

Очевидно, что Путин не думал о том, каковы последствия вторжения его войск в Украину. Просчет российского тирана в том, что, начав войну в Украине, он надеялся, что после победы ему удастся восстановить статус России как сверхдержавы. Но с этим у него ничего не вышло. Напротив, современная Россия больше похожа не на государство, а на преступный синдикат, покупающий оружие у Ирана, Северной Кореи и Китая в обмен на остатки бывших советских военных разработок и политические услуги.

Давайте наконец-то называть вещи своими именами. Ведь все то, что делает Россия в Украине, вышло уже за пределы жестокости и теперь развратное варварство в средневековом стиле. Но выполняется с использованием технологий ХХІ века, по приказу извращенного идеей уничтожения украинской государственности садиста.

Сейчас наступает тот критический момент, когда экономические санкции против Российской Федерации должны быть не сняты, как об этом говорил президент США Дональд Трамп, а резко усилены. Ведь ахиллесовой пятой Путина является его коррумпированная клептократическая экономика, которая составляет всего 2 процента мирового ВВП, и меньше, чем экономика американского штата Калифорния.

Поэтому тщедушный диктатор не может позволить себе длительное противостояние с Западом из-за угрозы возникновения огромных долгов, резкого падения курса рубля и разрушительной инфляции. Любой способ, которым можно будет реально ограничить доходы России, окажется невероятно полезным для лишения финансирования военной машины тирана.

Время не на стороне Путина, но свободный мир должен быть единым, как никогда. Поражение СССР в Афганистане является наглядным примером того, как Россия не смогла выдержать такого финансового перенапряжения, что в перспективе стало прологом к развалу Советского Союза.

За свою историю Россия проиграла многие войны. Среди них: Крымская война 1853-1856 годов, русско-японская война, русско-финская война, первая чеченская война. Коварно напав на Украину, в Москве уверяют мир, что это война за их "родину". Хотя Украина никогда не была и не является их "родиной", несмотря на бурное воображение Путина.

Кремль имеет долгую историю недооценки единства Запада. Также он ошибся и с Украиной. Путин почему-то был уверен, что украинцы перестанут защищать свои дома и выберут для себя московское рабство вместо свободы.

Путин и путинизм – это смерть, и ничего кроме смерти. Это он и принес войной в Украине. Западный мир очень долго просыпался, оттягивая время своего окончательного решения. Теперь демократическая западная цивилизация должна объединить свои усилия для решающей битвы с Российской империей зла, кульминацией которой должно стать поражение Москвы в Украине.

Москва должна гореть, а москвичи чувствовать, что их город-паразит больше не защищен от украинских ударов возмездия. Только тогда, когда будет пылать центр Москвы и Кремль, россияне наконец-то смогут понять, что война Путина в Украине напрямую касается и их. Медлить с этим не стоит.