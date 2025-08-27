Кремль заглотнул наживку

До поездки "путина" в Пекин кремлёвцы не будут делать резких движений, чтобы не раздражать без нужды США и Китай. Созыв ими на вечер 26 августа Совбеза ООН в Нью-Йорке по поводу подрыва "Северных потоков" осенью 2022 г. показывает – они заглотнули "наживку" с арестом Сергея Кузнецова в Италии. Это не единственная "наживка", но так как "рыбаки" не спешат подсекать, то кремлёвские акулы самозабвенно крутят пируэты.

С пируэтами тоже проблемы. Формула лаврова – "Мир в обмен на территории" звучит как классическое – "Жизнь в обмен на кошелёк", и определяется как бандитизм в любой стране. Ссылка на Израиль, Рюриковичей и даже появление лаврова на Аляске в свитере с надписью "СССР" статьи о бандитизме и грабеже не отменяет. Даже в уголовном кодексе КНР. Тем более, отягощённые убийствами, совершёнными под песню "Я русский!". После этого только дебилы и россияне могут патетически вопрошать: откуда в этом мире столько русофобии? Именно оттуда, и не стоит копировать еврейское заклятие про антисемитизм. Особенно, если называть "расею" оригинальной цивилизацией.

Израиль возвращал Египту с 1979 по 1982 г. Синайский полуостров в обмен на мир. Тогда и появилась формула "Мир в обмен на территории", найденная в США. Но лавров берёт её без ссылки на "американских империалистов" и дважды жульничает.

Первый раз, когда озвучивает её, так как Израиль вернул Египту его полуостров в обмен на обещание того никогда больше не нападать. Но в 2014 г. не Украина напала на РФ, а РФ на Украину, и захватила полуостров Крым и территорию на востоке. Украина охотно даст гарантии перепуганной РФ, что завтра её танки не будут у стен кремля, но кремлёвцы и не помышляют вернуть отнятые территории. Лавров не обещает вернуть Крым, когда раз за разом повторяет эту формулу.

Вместо этого лавров переходит ко второму этапу жульничества, когда говорит, что дело якобы не в территориях, а в неких "наших людях" на них. "Наши люди" лаврова – это кто? Граждане РФ? Тогда зачем РФ выпускает их за границу. Пусть сидят под замком, и нефиг по миру шастать. Украина и другие страны не нанимались стеречь граждан РФ, если они оттуда уезжают, как отвечал лукашенко своим соседям по поводу мигрантов и границ. Мир готов пойти на встречу и не впускать граждан РФ, но как только начинаются такие шаги, то лавров вопит о русофобии.

Это называется – дипломатия по-русски, и по её ходу лавров жалуется, что государевы холопы чего-то поразбежались. Надобно бы их вернуть. Исконно московский взгляд. Не просто вернуть, а с территориями их нового проживания. Государственное рабовладение в Московии со времён её отделения от Золотой Орды и до наших дней – это не метафора, и даже не гипербола, а реалии на всю голову. Особенно в голове лаврова.

Их не оправдывает не только ссылка на Израиль, Синай и Египет, но и на Рюриковичей. С Рюриковичами вообще "в штангу", так как в нынешнем кремлёвском "Политбюро" нет ни одного достоверного Рюриковича со справкой. Американцы эту возню с титулами вообще не воспринимают, поскольку при основании США их отменили навсегда. Поэтому Рубио прямо заявил кремлёвцам – прекращайте это представление с Рюриковичами и их правами на Украину. Мы это шоу смотреть не будем.

Демарш лаврова со свитером тоже не прошёл. Точнее прошёл по статье 5 устава НАТО. Даже возникло подозрение, а не наняла ли лаврова для этого одна из стран Балтии? Или это были Польша с Финляндией? Или Генштаб НАТО?

Подсечки ещё нет, но натяжка уже очевидна. В "Уолл-стрит журнал" утекло намерение Трамп передать Украине через НАТО 3,3 тыс. ракет ERAM с дальностью полёта до 450 км к октябрю. То есть, к апогею юбилея ООН. Их должно хватить, чтобы сделать буферную зону в 50 км из приграничной части РФ. Премьер-министр Канады Марк Карни, в след за Фридрихом Мерцем, напомнил кремлёвцам, им до конца недели рекомендовано провести встречу "путина" с Зеленским. Сибига, в след за Зеленским, тоже напомнил им, что всегда готов к ней, но сделал акцент на обеспечении её безопасности. При желании это можно истолковать как предупреждение – сейчас Китай не предлагать. Раньше надо было о таком думать.

Демарш лаврова со свитером также явно не мог расположить Пекин к выходу с таким предложением, даже если забыть другие мотивы. Но без согласия Си Цзиньпина никто в кремле не может назначить её в Китае, тем более за день-два до форума ШОС там с 31 августа по 1 сентября. Китайцам Зеленский на ШОС ни к чему, тем более в комплекте с "путиным", а после ШОС у них парад и застолье.

Если удастся уговорить Си Цзиньпина предложить её в "окно" с 4 по 8 сентября, то "путин" будет выглядеть комично, проживая неделю в Китае в ожидании делегации из Украины, придуманной австрийским генштабом с Лениным. Потом всем троим придётся лететь на самолёте Си Цзиньпина в Нью-Йорк, чтобы успеть на Генассамблею ООН.