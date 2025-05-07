Комфортные и безопасные полеты: Топ-15 авиакомпаний Европы с хорошими отзывами и отличной репутацией.

Любое путешествие в Европу – это яркое приключение, наполненное эмоциями от обзора достопримечательностей и аутентичной кухни уютных мест. Здесь гармонично сочетаются разные культуры и традиции, вдохновляющие гостей со всех уголков мира. Путешественники выбирают туристические направления в соответствии с индивидуальными вкусами и предпочтениями. Некоторых привлекает вечный Рим с его колоритной архитектурой, другие не упускают возможности сфотографироваться на фоне Эйфелевой башни. Правильный выбор авиакомпании – важная составляющая успешного путешествия, где все продумано до мелочей, поэтому к этому вопросу следует подходить ответственно. Лучшие европейские авиакомпании помогут вам добраться до мест вашей мечты. Сегодня мы хотим рассказать вам о них.

Lufthansa

Немецкая авиакомпания Lufthansa обеспечивает высокий уровень сервиса в организации полетов. Одна из ведущих авиакомпаний Европы помогает совершать путешествия в разные страны, включая Италию, Великобританию, Исландию и Хорватию. Пассажиры чувствуют себя королевски на борту самолетов Lufthansa благодаря мягким сиденьям, большому выбору напитков и развлечений. Lufthansa заслуженно входит в список 100 лучших авиакомпаний мира в 2023 году. Ее безопасно выбирают туристы, путешествующие с домашними любимцами. Ключевым преимуществом авиаперевозчика является высокий уровень безопасности полетов. Компания характеризуется большой емкостью и доступными ценами на услуги.

Air France

Известная европейская авиакомпания Air France предлагает туристам почувствовать роскошный класс в самолетах с комфортными сиденьями и соблазнительной французской кухней. Эта авиакомпания уверенно занимает 7 место в топ-100 авиакомпаний мира в 2023 году. Она имеет уютные лаунжи и предоставляет первоклассное обслуживание клиентов по привлекательным ценам.

Первоклассный сервис Air France «поднимает настроение» путешественникам. Источник: Freepik

Этот престижный перевозчик осуществляет рейсы в основные европейские города, включая Париж, Рим, Лондон и Амстердам. Путешественники, пользующиеся услугами Air France, имеют редкую возможность посетить Лион, Ниццу и Марсель по демократичным ценам. Премиум-сервис позволяет гостям наслаждаться откидными сиденьями и наслаждаться изысканными деликатесами и специальными напитками.

Iberia

Одна из самых высоко оцененных авиакомпаний Европы с гордостью носит имя Iberia. Она набрала рекордные 95 баллов из 120 возможных по результатам опросов и анализа данных. Компания занимает высокие позиции в разных категориях – от надежности до стоимости услуг. Этот национальный перевозчик Испании имеет широкую маршрутную сеть и базируется в аэропорту Мадрид-Барахас. Он занимает почетное первое место в такой важной рейтинговой сфере, как безопасность пассажиров. Iberia выбирают многие туристы для комфортных семейных путешествий. Число пассажиров, пользующихся ее услугами в течение года, часто достигает рекордных 20 миллионов.

Finnair

Одна из популярных авиакомпаний Европы, имеющая штаб-квартиру в аэропорту Хельсинки, называется Finnair. Несмотря на свои небольшие масштабы, она занимает почетное место в рейтингах ведущих авиаперевозчиков Европы. Количество путешественников, пользующихся услугами компании ежегодно, составляет около 9 миллионов. По показателям безопасности и стабильности, комфорта салонов самолетов и лаунжей Finnair в общей сложности набрала 89 баллов.

Swiss International Airlines

Еще одна замечательная авиакомпания Европы, которую стоит упомянуть в нашем обзоре, это Swiss International Airlines, которая предлагает богатый выбор маршрутов и высокий уровень обслуживания. Эту компанию выбирают путешественники, высоко ценящие надежность и безопасность. Она обеспечивает быстрый доступ к основным европейским городам, включая Лондон, Рим и Женеву.

KLMС

Среди старейших авиакомпаний Европы с проверенной репутацией почетное место занимает KLM – профессиональная цепь в сфере международных авиаперевозок. Известная нидерландская компания базируется в аэропорту Амстердам-Схипхол, занимающем высокие позиции в области европейских пассажирских перевозок. KLM Royal Dutch Airlines, одна из ведущих авиакомпаний Европы, регулярно получает высокие оценки в разных рейтинговых категориях, включая безопасность, репутацию среди клиентов и надежность. Ее часто выбирают пассажиры при планировании семейных поездок и путешествий с домашними любимцами. Компания имеет другое название – Royal Dutch Airlines. Она сформировала всемирно известный альянс SkyTeam. Его ключевыми компонентами являются масштабные европейские сети пассажирских авиаперевозок Delta и Air France.

Aegean Airlines

Среди лучших авиаперевозчиков Европы выделяется Aegean Airlines – крупная греческая компания с отличными отзывами клиентов. Она имеет огромный флот и предлагает наибольшее количество международных направлений в Греции.

Aegean Airlines – ведущая греческая авиакомпания с высокими рейтингами. Источник: Freepik

Компания заслуженно получила приличное количество баллов за комфорт и отзывы пассажиров о лаунжах. Ее смело выбирают для путешествий семьи с детьми, одиночки, влюбленные пары и путешественники с пушистыми любимцами. Согласно текущему анализу рейтингов, компания набрала в общей сложности 93 балла. Это очень важный результат, который дает все основания отнести Aegean Airlines к лучшим авиакомпаниям Европы.

Norwegian Air

Эксклюзивная жемчужина в сфере авиаперевозок в Европе, постоянно открывающая новые грани для пассажиров — Norwegian Air. Она заслуженно получила свои 83 балла в рейтинге лучших авиакомпаний. Эта хорошая европейская авиакомпания занимает второе место после Scandinavian Airlines и имеет второе название — Norwegian Air Shuttle ASA, известную многим путешественникам. В категории профессиональных отзывов Norwegian Air набрала небольшое количество баллов, но это не мешает ей занимать лидирующие позиции в международных рейтингах компаний, практикующих европейские авиаперевозки.

Qatar Airways

Qatar Airways также известна своим первоклассным обслуживанием и высоким уровнем доверия среди клиентов. Ее преимущества не приходится долго искать:

• Молодой авиапарк, самолеты которого не старше 5 лет;

• Элитная отделка салонов и отличная кухня на борту.

Одна из лучших авиалиний в Европе обеспечивает надежную и безопасную перевозку на современных самолетах с передовыми технологиями управления. Компания обслуживает более 40 городов в Европе, в том числе менее популярные туристические направления, включая столицы Сербии и Польши.

Scandinavian Airlines (SAS)

Среди популярных авиалиний Европы почетное место занимает Scandinavian Airlines — ведущий перевозчик в Дании, Швеции и Норвегии. Ежегодно их услугами пользуется в среднем 18 миллионов пассажиров. В международном рейтинге компания набрала 79 баллов, получив самые высокие оценки за безопасность и возможность путешествовать с домашними животными. SAS отличается доступными ценами, комфортом в залах ожидания и салонами самолетов. Их охотно выбирают пары и туристы с четырехлапыми друзьями. Однако надежность SAS вызывает определенные вопросы. В 2023 году значительно возросло количество упраздненных рейсов, а также увеличилось количество задержек по сравнению с 2022 годом.

Совет: Будьте внимательны при планировании стыковочных рейсов через SAS – лучше оставлять достаточный запас времени между перелетами. И помните: если ваш рейс задерживается, вы имеете право на компенсацию.

Vueling

Испанская авиакомпания Vueling имеет отличную репутацию в области пассажирских перевозок, в частности, в аспектах надежности, безопасности и доступности. Общая оценка компании – 71 балл, что связано с более низкими показателями по профессиональным отзывам и комфорту в салоне. Ее реже выбирают для семейных путешествий, но это не мешает Vueling перевозить до 30 миллионов пассажиров каждый год. Не списывайте ее со счетов, планируя путешествие в страны Европы. Это достойная авиакомпания с хорошим уровнем обслуживания и надежной репутацией.

LOT Polish Airlines

Еще одна опытная европейская авиакомпания – LOT Polish Airlines, работающая с 1928 года и за это время завоевавшая сердца путешественников со всего мира. В рейтинге компания получила 65 баллов из 120 возможных – это подтверждает ее профессиональный подход к обслуживанию клиентов.

LOT Polish Airlines – настоящий «эксперт» в сфере комфортных авиаперелетов. Источник: Freepik

Aer Lingus

Если вы планируете перелет из США в Европу, обратите внимание на Aer Lingus. Эта европейская авиакомпания не только обеспечивает высокий уровень сервиса, но и работает на окружающую среду — уменьшает расход топлива и выбросы CO₂, улучшая экологическую ситуацию. Одно из главных преимуществ Aer Lingus – сиденье повышенного комфорта с большим пространством для ног. С Aer Lingus вы легко попадете в Дублин, Рим или Лондон без переплат за билеты.

British Airways

В список лучших европейских авиалиний входит British Airways, осуществляющая рейсы по многим направлениям — от Лондона до Эдинбурга. Пассажиры сами выбирают удобный формат путешествия – от эконом-класса до премиум-категории. Мы смело рекомендуем British Airways за мягкие сиденья, вкусную еду и бесплатные напитки на борту.

Turkish Airlines

Turkish Airlines регулярно занимает ведущие места в международных рейтингах. Ее главное преимущество — высокий уровень безопасности пассажиров. Благодаря этому компания уже более 20 лет осуществляет рейсы без серьезных инцидентов.

Планируя следующее путешествие, обратитесь к нашему обзору — и пусть ваше путешествие будет комфортным и приятным!