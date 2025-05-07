Комфортні та безпечні польоти: Топ-15 авіакомпаній Європи з хорошими відгуками та чудовою репутацією.

Будь-яка подорож до Європи — це яскрава пригода, наповнена емоціями від огляду визначних пам’яток та автентичної кухні затишних місць. Тут гармонійно поєднуються різні культури та традиції, що надихають гостей з усіх куточків світу. Мандрівники обирають туристичні напрямки відповідно до індивідуальних смаків і вподобань. Деяких приваблює вічний Рим із його колоритною архітектурою, інші не втрачають можливості сфотографуватися на фоні Ейфелевої вежі. Правильний вибір авіакомпанії — важлива складова успішної подорожі, де все продумано до дрібниць, тому до цього питання слід підходити відповідально. Найкращі європейські авіакомпанії допоможуть вам дістатися до місць вашої мрії. Сьогодні ми хочемо розповісти вам про них.

Lufthansa

Німецька авіакомпанія Lufthansa забезпечує високий рівень сервісу в організації польотів. Одна з провідних авіакомпаній Європи допомагає здійснювати подорожі до різних країн, включаючи Італію, Великобританію, Ісландію та Хорватію. Пасажири відчувають себе королівськи на борту літаків Lufthansa завдяки м’яким сидінням, великому вибору напоїв та розваг.Lufthansa заслужено входить до списку 100 найкращих авіакомпаній світу у 2023 році. Її безпечно обирають туристи, які подорожують з домашніми улюбленцями.Ключовою перевагою авіаперевізника є високий рівень безпеки польотів. Компанія характеризується великою місткістю та доступними цінами на послуги.

Air France

Відома європейська авіакомпанія Air France пропонує туристам відчути розкішний клас у літаках з комфортними сидіннями та спокусливою французькою кухнею. Ця авіакомпанія впевнено займає 7-е місце в топ-100 авіакомпаній світу у 2023 році. Вона має затишні лаунжі та надає першокласне обслуговування клієнтів за привабливими цінами.

Першокласний сервіс Air France «піднімає настрій» мандрівникам. Джерело: Freepik

Цей престижний перевізник здійснює рейси до основних європейських міст, включаючи Париж, Рим, Лондон та Амстердам. Мандрівники, які користуються послугами Air France, мають рідкісну можливість відвідати Ліон, Ніццу та Марсель за демократичними цінами. Преміум-сервіс дозволяє гостям насолоджуватися відкидними сидіннями та смакувати вишукані делікатеси та спеціальні напої.

Iberia

Одна з найвисоко оцінених авіакомпаній Європи з гордістю носить ім’я Iberia. Вона набрала рекордні 95 балів із 120 можливих за результатами опитувань та аналізу даних. Компанія займає високі позиції в різних категоріях — від надійності до вартості послуг.Цей національний перевізник Іспанії має широку маршрутну мережу та базується в аеропорту Мадрид-Барахас. Він займає почесне перше місце в такій важливій рейтинговій сфері, як безпека пасажирів.Iberia обирають багато туристів для комфортних сімейних подорожей. Кількість пасажирів, які користуються її послугами протягом року, часто досягає рекордних 20 мільйонів.

Finnair

Одна з популярних авіакомпаній Європи, яка має штаб-квартиру в аеропорту Гельсінкі, називається Finnair. Незважаючи на свої невеликі масштаби, вона займає почесне місце в рейтингах провідних авіаперевізників Європи.Кількість мандрівників, які користуються послугами компанії щорічно, становить близько 9 мільйонів. За показниками безпеки та стабільності, комфорту салонів літаків та лаунжів Finnair загалом набрала 89 балів.

Swiss International Airlines

Ще одна чудова авіакомпанія Європи, яку варто згадати в нашому огляді, — це Swiss International Airlines, яка пропонує багатий вибір маршрутів та високий рівень обслуговування. Цю компанію обирають мандрівники, які високо цінують надійність та безпеку. Вона забезпечує швидкий доступ до основних європейських міст, включаючи Лондон, Рим та Женеву.Приємним бонусом для пасажирів, які користуються послугами Swiss International Airlines, є елегантний дизайн салонів літаків та лаунжів з комфортними сидіннями та функціональним технічним обладнанням.

KLMС

Серед найстаріших авіакомпаній Європи з перевіреною репутацією почесне місце займає KLM — професійний ланцюг у сфері міжнародних авіаперевезень. Відома нідерландська компанія базується в аеропорту Амстердам-Схіпхол, який займає високі позиції в галузі європейських пасажирських перевезень.KLM Royal Dutch Airlines, одна з провідних авіакомпаній Європи, регулярно отримує високі оцінки в різних рейтингових категоріях, включаючи безпеку, репутацію серед клієнтів та надійність. Її часто обирають пасажири при плануванні сімейних поїздок та подорожей з домашніми улюбленцями.Компанія має іншу назву — Royal Dutch Airlines. Вона сформувала всесвітньо відомий альянс SkyTeam. Його ключовими компонентами є масштабні європейські мережі пасажирських авіаперевезень Delta та Air France.

Aegean Airlines

Серед найкращих авіаперевізників Європи виділяється Aegean Airlines — велика грецька компанія з відмінними відгуками клієнтів. Вона має величезний флот і пропонує найбільшу кількість міжнародних напрямків у Греції.

Aegean Airlines — провідна грецька авіакомпанія з високими рейтингами. Джерело: Freepik

Компанія заслужено отримала пристойну кількість балів за комфорт та відгуки пасажирів про лаунжі. Її сміливо обирають для подорожей сім’ї з дітьми, одинаки, закохані пари та мандрівники з пухнастими улюбленцями.Згідно з поточним аналізом рейтингів, компанія набрала загалом 93 бали. Це дуже поважний результат, який дає всі підстави віднести Aegean Airlines до найкращих авіакомпаній Європи.

Norwegian Air

Ексклюзивна перлина у сфері авіаперевезень у Європі, яка постійно відкриває нові грані для пасажирів — Norwegian Air. Вона заслужено отримала свої 83 бали в рейтингу найкращих авіакомпаній. Ця хороша європейська авіакомпанія займає друге місце після Scandinavian Airlines і має другу назву — Norwegian Air Shuttle ASA, відому багатьом мандрівникам.Компанія завдячує своїм високим позиціям у рейтингах доступними цінами на послуги, відмінними показниками безпеки та великою кількістю позитивних відгуків клієнтів. У категорії професійних відгуків Norwegian Air набрала невелику кількість балів, але це не заважає їй займати провідні позиції в міжнародних рейтингах компаній, які практикують європейські авіаперевезення.

Qatar Airways

Qatar Airways також відома своїм першокласним обслуговуванням і високим рівнем довіри серед клієнтів. Її переваги не доводиться довго шукати:

• Молодий авіапарк, літаки якого не старші за 5 років;

• Елітне оздоблення салонів і відмінна кухня на борту.

Одна з найкращих авіаліній у Європі забезпечує надійні та безпечні перевезення на сучасних літаках із передовими технологіями управління. Компанія обслуговує понад 40 міст у Європі, зокрема менш популярні туристичні напрямки, включно зі столицями Сербії та Польщі.

Scandinavian Airlines (SAS)

Сeред популярних авіаліній Європи почесне місце займає Scandinavian Airlines — провідний перевізник у Данії, Швеції та Норвегії. Щороку їхніми послугами користуються в середньому 18 мільйонів пасажирів. У міжнародному рейтингу компанія набрала 79 балів, отримавши найвищі оцінки за безпеку та можливість подорожувати з домашніми тваринами. SAS вирізняється доступними цінами, комфортом у залах очікування та салонах літаків. Їх охоче обирають пари й туристи з чотирилапими друзями. Проте надійність SAS викликає певні запитання. У 2023 році значно зросла кількість скасованих рейсів, а також збільшилася кількість затримок у порівнянні з 2022 роком.

Порада: Будьте уважні при плануванні стикувальних рейсів через SAS — краще залишати достатній запас часу між перельотами. І пам’ятайте: якщо ваш рейс затримується, ви маєте право на компенсацію.

Vueling

Іспанська авіакомпанія Vueling має чудову репутацію в галузі пасажирських перевезень, зокрема в аспектах надійності, безпеки та доступності. Загальна оцінка компанії — 71 бал, що пов’язано з нижчими показниками за професійними відгуками та комфортом у салоні. Її рідше обирають для сімейних подорожей, але це не заважає Vueling перевозити до 30 мільйонів пасажирів щороку. Тож не списуйте її з рахунків, плануючи подорож до країн Європи. Це достойна авіакомпанія з хорошим рівнем сервісу та надійною репутацією.

LOT Polish Airlines

Ще одна досвідчена європейська авіакомпанія — LOT Polish Airlines, яка працює з 1928 року та за цей час завоювала серця мандрівників з усього світу. У рейтингу компанія отримала 65 балів зі 120 можливих — це підтверджує її професійний підхід до обслуговування клієнтів.

LOT Polish Airlines — справжній «експерт» у сфері комфортних авіаперельотів. Джерело: Freepik

Aer Lingus

Якщо ви плануєте переліт зі США до Європи, зверніть увагу на Aer Lingus. Ця європейська авіакомпанія не лише забезпечує високий рівень сервісу, а й дбає про навколишнє середовище — зменшує витрати пального та викиди CO₂, покращуючи екологічну ситуацію. Одна з головних переваг Aer Lingus — сидіння підвищеного комфорту з великим простором для ніг. З Aer Lingus ви легко потрапите до Дубліна, Риму чи Лондона без переплат за квитки.

British Airways

До списку найкращих європейських авіаліній входить British Airways, яка здійснює рейси до багатьох напрямків — від Лондона до Единбурга. Пасажири самі обирають зручний формат подорожі — від економ-класу до преміум-категорії. Ми сміливо рекомендуємо British Airways за м’які сидіння, смачну їжу та безкоштовні напої на борту.

Turkish Airlines

Turkish Airlines регулярно посідає провідні місця в міжнародних рейтингах. Її головна перевага — високий рівень безпеки пасажирів. Завдяки цьому компанія вже понад 20 років здійснює рейси без серйозних інцидентів. Ми раді представити вам список найкращих авіаліній Європи, які забезпечують першокласні перельоти завдяки впровадженню інновацій та високим вимогам до безпеки.

Плануючи наступну подорож, зверніться до нашого огляду — і нехай ваша мандрівка буде комфортною та приємною!