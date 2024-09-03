Демилитаризация России: критический момент с ПВО уже наступил

В августе 2024 года российские оккупационные войска сохранили тенденцию роста потерь – как в личном составе, так и в технике – с установлением новых рекордов. Причем в тех категориях, которые уже несколько месяцев являются в этом показателе основными. С другой стороны, отмечается снижение потерь в категориях, где у РОВ возникают проблемы с производством/восстановлением.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Потери личного состава

В августе российский оккупационный контингент, точно так же, как в июне и июле, понес не рекордные, но вторые по показателю потери – 36 810.

Этот показатель стал следствием сохраняющейся высокой интенсивности ведения боевых действий РОВ исключительно пехотной компонентой, к которой дополнительным элементом добавляется дефицит штурмовой бронетехники, и как факт – ее отсутствие.

Таким образом, вот уже четвертый месяц подряд в 2024 году потери личного состава у оккупационных войск превышают 35 тысяч человек.

Потери танков

В августе российские оккупанты потеряли 193 танка. Это низкий показатель, но обусловлен он не тем, что Силы обороны Украины стали хуже работать по российским основным боевым танкам (ОБТ), а тем, что российских танков по линии боестолкновений стало меньше.

Российское командование продолжает придерживаться стратегии экономии и минимизации применения ОБТ в ходе штурмовых действий, что связано с растущим дефицитом их поставок в зону боевых действий. И эта тенденция сохраняется с мая. Исправить ситуацию российский военно-промышленный комплекс не имеет возможности. И не будет иметь.

Потери боевых бронированных машин

Потери ББМ российских оккупационных войск в августе составили 557 единиц. Как и с танками, снижение этих показателей связано именно с сокращением поставок и нарастающим дефицитом бронированных машин в зоне боевых действий.

Даже несмотря на интенсификацию наступательных действий в августе, применение ББМ врагом не было интенсифицировано, а сохранилось на уровне даже более низком, чем в июле или июне. То есть ситуация с компенсацией потерь даже хуже, чем можно было предположить.

Потери ствольной артиллерии

Потери ствольной артиллерии в армии оккупантов всего без нескольких единиц составили 1517 – почти абсолютный рекорд августа.

Напомню, что предыдущий рекорд за весь период полномасштабной войны был установлен в июле – 1520 (до того в июне – 1415, а еще ранее в мае – 1160).

Обращаю внимание на то, что потери ствольной артиллерии – это не полное уничтожение артсистемы, а в большинстве случаев повреждение и вывод из боеспособного состояния, но при этом с сохранением ее ремонтопригодности.

Тем не менее показатели потерь ствольной артиллерии – это безусловный лидер среди всех остальных категорий. Было бы еще лучше, если бы наши партнеры поставляли как боеприпасы, так и сами артсистемы Украине в куда большем количестве. Но пока имеем то, что есть.

Потери РСЗО

В августе потери реактивных систем залпового огня у российских оккупационных войск несколько возросли, хотя и не стали рекордными – 44.

После довольно продолжительного периода провала показателя потерь системы РСЗО вернулись на некий средний уровень по той причине, что в зоне боевых действий увеличилось количество "гомункулусов" – соединения шасси иного типа с ПУ РСЗО, предназначенной для совершенно другого носителя. Например, скрещение флотской РСЗО РБУ-6 000 с шасси БМП-1 или МТ-ЛБ.

Потери ПВО

В течение августа российские оккупанты потеряли 33 системы противовоздушной обороны.

Обычный, среднестатистический показатель. Ничего нового. Но важно понимать, что ПВО – это именно та категория, которая уже давно испытывает критический дефицит техники.

Потери автотранспорта

В августе РОВ почти установили очередной рекорд потерь автомобильного транспорта, не хватило совсем немного. В итоге – 2065.

Абсолютный же рекорд был установлен в июле – 2103.

Ситуация с автотранспортом у РОВ не изменилась, большая часть средств применяется не по их прямому функционалу на линии боестолкновений. Именно автотранспортом стараются компенсировать нехватку бронетехники. То есть данная категория и далее будет демонстрировать рост со всеми вытекающими.

Потери спецтехники

В августе категория специальной техники установила абсолютный рекорд – 278.

Рост потерь спецтехники у РОВ фиксируется с начала 2024 года и за первое полугодие было отмечено три абсолютных рекорда потерь в этой категории. Лето же 2024-го стало самым интенсивным.

Выводы

В августе были установлены как абсолютные рекорды потерь РОВ, так и результаты, максимально приближенные к рекордам в категориях, которые ожидаемо и должны были оставаться таковыми.

Командование Сил обороны Украины, продолжая оборонную стратегию, добивается основной цели кампании 2024 года – истощения российских оккупационных войск, что должно довести их до состояния утраты наступательных и оборонных способностей.

На сегодняшний день мы уже можем говорить о том, что российские оккупанты сокращают применение в зоне боевых действий ОБТ и ББМ. С учетом текущих показателей критический для оккупационных войск момент в применении танков и боевых бронированных машин может наступить раньше 2025 года – уже в 2024-м. При этом в категории средств ПВО этот момент уже давно наступил.

Демилитаризация и денацификация российской армии проходит строго по плану.