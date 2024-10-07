Баклажаны с мясом на огне: люля в баклажане
Сочное мясо с ароматными специями, зеленью и луком, завернутое в нежный запеченный баклажан на огне – вай-вай-вай, какая вкуснятина!
Итак, нам понадобится:
600 г говядины
75 г сала
75 г лука
Пучечек петрушки и кинзы
Соль, черный перец, подкопченая паприка, зира (или хмели-сунели)
3 больших баклажана
Масло
Греческий йогурт
Лаваш для заделки
Секрет приготовления в супер качественном фарше! Главное все очень хорошо порубить острым ножом и "выбить" готовый фарш, пока он не начнет держаться кучи! (мясо можно предварительно прокрутить дважды через мясорубку или взять с собой ручную и все пропустить раза 3 уже на природе). Специй не жалейте – они делают блюдо особенно ароматным!
Процесс приготовления:
1. Нарезаем баклажан тонкими слайсами.
2. Заворачиваем шарик фарша и нанизываем на шампур.
3. Сбрызгиваем маслом и жарим на костере до готовности, осторожно переворачивая.
Сало вместо баклажана не подойдет – оно сжимается, и фарш просто распадается. Поэтому баклажан – идеальный выбор!
Для соуса берем греческий йогурт или сыр лобный. Подсаливаем, добавляем немного лимонного сока. Также можно добавить иссеченный зеленый лук – и вуаля, освежающий соус готов! Все это заворачиваем в тоненький лаваш и наслаждаемся каждым кусочком.
Приятного аппетита!