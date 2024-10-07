Баклажаны с мясом на огне: люля в баклажане

Сочное мясо с ароматными специями, зеленью и луком, завернутое в нежный запеченный баклажан на огне – вай-вай-вай, какая вкуснятина!

Итак, нам понадобится:

600 г говядины

75 г сала

75 г лука

Пучечек петрушки и кинзы

Соль, черный перец, подкопченая паприка, зира (или хмели-сунели)

3 больших баклажана

Масло

Греческий йогурт

Лаваш для заделки

Секрет приготовления в супер качественном фарше! Главное все очень хорошо порубить острым ножом и "выбить" готовый фарш, пока он не начнет держаться кучи! (мясо можно предварительно прокрутить дважды через мясорубку или взять с собой ручную и все пропустить раза 3 уже на природе). Специй не жалейте – они делают блюдо особенно ароматным!

Процесс приготовления:

1. Нарезаем баклажан тонкими слайсами.

2. Заворачиваем шарик фарша и нанизываем на шампур.

3. Сбрызгиваем маслом и жарим на костере до готовности, осторожно переворачивая.

Сало вместо баклажана не подойдет – оно сжимается, и фарш просто распадается. Поэтому баклажан – идеальный выбор!

Для соуса берем греческий йогурт или сыр лобный. Подсаливаем, добавляем немного лимонного сока. Также можно добавить иссеченный зеленый лук – и вуаля, освежающий соус готов! Все это заворачиваем в тоненький лаваш и наслаждаемся каждым кусочком.

Приятного аппетита!