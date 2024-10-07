Баклажани з мʼясом на вогні: люля в баклажані

Соковите м’ясо з ароматними спеціями, зеленню та цибулею, загорнуте в ніжний запечений баклажан на вогні – вай-вай-вай, яка смакота!

Отже, нам знадобиться:

600 г яловичини

75 г сала

75 г цибулі

Пучечок петрушки та кінзи

Сіль, чорний перець, підкопчена паприка, зіра (або хмелі-сунелі)

3 великих баклажани

Олія

Грецький йогурт

Лаваш для загортання

Секрет приготування в супер якісному фарші! Головне все дуже добре посікти гострим ножем і "вибити" готовий фарш аж поки він не почне триматись купи! (мʼясо можна попередньо прокрутити двічі через мʼясорубку або узяти з собою ручну і все пропустити рази 3 вже на природі). Спецій не шкодуйте – вони роблять страву особливо ароматною!

Процес приготування:

1. Нарізаємо баклажан тонкими слайсами.

2. Загортаємо в нього кульку фаршу та нанизуємо на шампур.

3. Збризкуємо олією та смажимо на ватрі до готовності, обережно перевертаючи.

Сало замість баклажану не підійде – воно стискається, і фарш просто розпадається. Тому, баклажан – ідеальний вибір!

Для соусу беремо грецький йогурт або сир лобне. Підсолюємо, додаємо трішки лимонного соку. Також можна додати посічену зелену цибулю – і вуаля, освіжаючий соус готовий! Все це загортаємо у тоненький лаваш і насолоджуємось кожним шматочком.

Смачного!