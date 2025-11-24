28 пунктов Дмитриева-Виткофа. Или при чем здесь логика Трампа и наши выборы

28 пунктов Дмитриева-Уиткофа не ультиматум, как это показалось в начале, а первый предметный документ, который пойдет в помойку, но на его основе будут строиться уже более предметные договоры, а как минимум часть из этих 28 пунктов после доработки там все равно останется.

Трамп в третий раз пробует предложить почти то же самое (впервые Овальный кабинет, вторично – Аляска). Давайте попробуем понять логику Трампа и что мы, возможно, делаем не так, что ходим по кругу

Сразу предупреждаю: все комменты о том, что Трамп идиот или русский шпион буду банить.

Трамп считает, что остановка войны невозможна без оккупации Донбасса Россией. Это базовая отправная точка. Трамп хочет на этом соглашении заработать деньги для США. И русские ему продают эту опцию. Дмитриев – это экономичный бэк офис, который упаковывает предложения в бизнес вещи. Мы же пошли куда хуже, подписав соглашение о минералах. Все, что можно с нас взять без обязательств, уже взято. Наконец, представить себе экономический бэкофис в наших широтах невозможно. Причина – тебя сразу обвинят в коррупции. Трамп не хочет в этом соглашении брать какие-либо обязательства. Трампу важно заморозить войну до начала крупных переговоров с Китаем, тем самым привязав Европу к себе и не дав ЕС возможность к люфту. Мы всегда должны иметь в виду личностный фактор Трампа, искренне желающий закончить эту войну. Как это будет – для него вопрос вторично. Мы, не исключено, имеем дело с эсхатологическими мотивами, а с ними нужно работать в отдельности. Трампу нужно перебивать тему Эпштейна победами на внешнем фронте.

Я не открываю здесь Америку, я всего-навсего констатирую факты, которые у нас почему-то игнорируются большинством дипломатов и экспертов.

Сейчас также следует обратить внимание на то, что Белый дом провел работу над ошибками и решил подстраховаться. Напомним, после Анкориджа против такого соглашения выступила вся американская пресса. Сейчас Трамп идет хитрее и на данный момент имеем следующие вещи:

Линдси Грэм заявляет о большом прогрессе в антироссийском законодательстве; ЛУКОЙЛ, даже продав активы, не сможет завести деньги в Россию; Пока есть определенный спад в нефтяной торговле Индии и Китая (он временный, но…) Переговори Швейцарии и возможные предстоящие переговоры с Россией - это уже глобальные изменения сами по себе.

Другими словами, чудес в виде "бунта американских медиа", который мы увидели после встречи на Аляске, больше не будет.

Также следует напомнить: все это происходит на фоне глобального коррупционного скандала в Украине и накануне того момента, когда у Украины закончатся деньги, а ЕС пока не готов дать нам 70 млрд. в 2026 году. И не забывайте: коррупционный скандал никуда в ближайшие месяцы не исчезнет. Он перейдет в менее горячую фазу, но иногда бензин в огонь будет подливаться.

Отдельно хотел бы обратить внимание на несколько моментов, которые у нас почему-то просто упускаются по умолчанию.