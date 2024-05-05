Воины 58 бригады устроили врагу 'адскую жатву': под Урожайным уничтожено 40 единиц техники оккупантов

58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского (58 ОМПБр) поделилась кадрами своей работы под Урожайным на Донецком направлении фронта.

Враг потерял более 40 единиц военной техники благодаря удачной работе "выговцев", Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого, 762 бригады охраны Государственной специальной службы транспорта и других военных формирований.

Видео утилизации техники оккупантов выложили на официальной странице 58 ОМПБр в Фейсбуке.

Вас также заинтересует: ГУР о новом возможном наступлении кафиров: попытаются взять два города

"Весенняя жатва смерти. Маленький клочок земли возле одного из донецких сел стал ареной жестоких боев с русскими оккупантами. Кажется, в последние недели путинские генералы устроили масштабное жертвоприношение своим адским богам, бросая на погибель новые силы и технику. Результат - десятки сожженных танков и бронемашин, усеянный остатками захватчиков украинский чернозем", – сообщили в бригаде.

По предварительному подсчету, враг потерял восемь Т-80БВ, три БТР-82А, десять БМП-2, четыре МТЛБ, два танка Т-72, десять Т-64, пять БМП-1 и три единицы техники поставки.

На днях, напомним, Силы обороны атаковали ракетами JDAM скопление врага в Донецкой и Запорожье.

А бойцы 47-й отдельной механизированной бригады под Авдеевкой атаковали российских боевиков, пытавшихся штурмовать позиции бойцов Сил обороны Украины двумя танками и пятью МТ-ЛБ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!