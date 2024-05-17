Военный учет и повестки: что изменится с 18 мая для работодателей

С 18 мая в Украине вступают в силу новые правила мобилизации, предусматривающие ряд изменений военного учета и вручения повесток. В том числе, изменения касаются и работодателей.

Согласно новому мобилизационному закону, расширен круг лиц, которые могут вручать повестки. Это не только сотрудники ТЦК, но и другие уполномоченные лица, например представители органов местного самоуправления.

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Предприятия, учреждения и организации обязаны обеспечивать уведомление своих работников о мобилизации. Это может быть сделано с помощью различных методов, например через внутреннюю систему оповещения или путем вручения повесток.

Расходы на уведомления работников о мобилизации будут компенсироваться из государственного бюджета. Работодателю нужно будет подать соответствующее обращение в органы власти.

Введено понятие "система военного учета". Это совокупность мер, направленных на ведение учета призывников, военнообязанных и резервистов, а также обеспечение их своевременного прибытия в ТЦК в случае мобилизации.

Предприятия, учреждения, организации и учебные заведения обязаны ежегодно подавать в ТЦК списки граждан, подлежащих взятию на военный учет.

Предприятия, учреждения, организации и учебные заведения обязаны по требованию ТЦК известить призывников, военнообязанных и резервистов об их вызове в ТЦК.

За нарушение правил военного учета, мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности предусмотрена ответственность. Это может быть штраф или административное наказание.

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Кабинет Министров Украины должен создать новый порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Этот порядок должен определить порядок оповещения военнообязанных, их прибытие в ТЦК, процедуру проверки военно-учетных документов и другие важные моменты.

Предполагается, что новые правила мобилизации помогут улучшить организованность и эффективность мобилизационных мероприятий в Украине.

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