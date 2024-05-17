Військовий облік та повістки: що зміниться з 18 травня для роботодавців

З 18 травня в Україні набирають чинності нові правила мобілізації, які передбачають низку змін для військового обліку та вручення повісток. В тому числі зміни стосуються й роботодавців.

Згідно з новим мобілізаційним законом, розширено коло осіб, які можуть вручати повістки. Це не лише співробітники ТЦК, але й інші уповноважені особи, наприклад, представники органів місцевого самоврядування.

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Підприємства, установи та організації зобов'язані забезпечувати оповіщення своїх працівників про мобілізацію. Це може бути зроблено за допомогою різних методів, наприклад, через внутрішню систему оповіщення або шляхом вручення повісток.

Витрати на оповіщення працівників про мобілізацію будуть компенсуватися з державного бюджету. Роботодавцю потрібно буде подати відповідне звернення до органів влади.

Введено поняття "система військового обліку". Це сукупність заходів, спрямованих на ведення обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також на забезпечення їх своєчасного прибуття до ТЦК у разі мобілізації.

Підприємства, установи, організації та заклади освіти зобов'язані щорічно подавати до ТЦК списки громадян, які підлягають взяттю на військовий облік.

Підприємства, установи, організації та заклади освіти зобов'язані на вимогу ТЦК сповістити призовників, військовозобов'язаних та резервістів про їх виклик до ТЦК.

За порушення правил військового обліку, мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності передбачена відповідальність. Це може бути штраф або адміністративне покарання.

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Кабінет Міністрів України має розробити новий порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Цей порядок має визначити порядок оповіщення військовозобов'язаних, їх прибуття до ТЦК, процедуру перевірки військово-облікових документів та інші важливі моменти.

Очікується, що нові правила мобілізації допоможуть покращити організованість та ефективність мобілізаційних заходів в Україні.

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