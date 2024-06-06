В Украине подорожает не только электроэнергия: предупреждение экспертов

В Украине с 1 июня существенно вырос тариф на электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что вполне вероятно повышение тарифов также на другие коммунальные услуги.

В первую очередь, речь идет о повышении тарифов на водоснабжение и обслуживание домов, а также повышении квартплаты. Об этом сообщает "На пенсії".

По мнению главы общества потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, квартплата может в среднем подорожать 50-100 гривен – подорожание зависит от размера жилья. Также могут повысить тариф на воду.

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В частности это связано с тем, что около 30-40% себестоимости тарифа на холодное водоснабжение занимает электроэнергия. Поэтому логично, что повышение тарифа на электроэнергию повлияет на расходы водоканалов и соответственно стоимость их услуг.

По словам главы Ассоциации водоканалов Украины и бывшего главы "Киевводоканала" Дмитрия Новицкого, такое подорожание неизбежно – речь идет о повышении тарифа на около 45-50%. Таким образом, если сейчас приходится платить по 40-60 гривен за кубометр воды, после повышения тарифа плата будет составлять около 100 гривен.

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