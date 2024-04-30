В Джанкое атаковано место дислокации вертолета полка 4-го командования ВВС россии (видео)

В ночь на 30 апреля в Крыму раздавались взрывы. Местные жители слышали взрывы в Евпатории, Джанкое, Симферополе, Гвардейском и Красноперекопском районах.

Местные паблики пишут, что это была комбинированная атака с применением БПЛА и ракет ATACMS. По данным российских пропагандистов, по объектам армии оккупантов в Крыму было выпущено от 11 до 15 ракет.

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Ракеты ударили по объектам окупантов в Крыму. Источник: Скриншот с видео в t.me Ракеты ударили по объектам окупантов в Крыму. Источник: Скриншот с видео в t.me

Телеграм-канал "Крымские партизаны" сообщает, что одна из пораженных целей – это военный аэродром "Джанкой". Здесь дислоцируется вертолетный полк 4-го командования ВВС россии и ПВО Южного военного округа. "Есть разрушения и мертвые оккупанты", – говорится в сообщении.

Сообщение о ракетной атаке в пабликах окупантов. Источник: Скриншот с t.me Сообщение о ракетной атаке в пабликах окупантов. Источник: Скриншот с t.me

ASTRA сообщает, что в результате удара по аэродрому в Джанкое ранены 5 военнослужащих российской армии.

"Сегодня ночью, 30 апреля, баллистические ракеты (вероятно, MGM-140 ATACMS) снова атаковали военный аэродром "Джанкой" - место дислокации вертолета полка 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, сообщают источники ASTRA в МЧС аннексированного региона. Ранены 5 военнослужащих", – пишет ASTRA.

Так называемые "власти Крыма" не комментировали взрывы, а предатель, запорожский коллаборант Владимир Рогов заявил, что российское ПВО "полностью отразило ракетную атаку".

"Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО россии. По поступающей информации, наши защитники отработали на отлично", – написал он.

Напомним, в ночь на 28 апреля в Калужской области россии беспилотники атаковали нефтебазу.

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