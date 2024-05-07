'Уничтожили более десятка крыс': бойцы ССО показали ликвидацию врага и его вооружения на Юге

Воины 73-го морского центра Сил Специальных операций за неделю на южном направлении фронта отменили 14 солдат российской армии, двое ранены. Также было уничтожено немало техники противника.

Как сообщил 73 морской центр СпП им кошевого атамана Антина Головатого в Фейсбуке, операторам ССО удалось ликвидировать укрытие с тыловым обеспечением врага, полевой склад с боекомплектом, запасы горючего.

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Также были уничтожены 120-мм миномет вражеской армии и три транспортных средства оккупантов.

Напомним, 6 мая подразделение Главного управления разведки Минобороны страны "Group 13" с помощью ударного морского дрона Magura V5 уничтожило скоростной патрульный катер проекта 12150 "Мангуст", стоимость которого может составить 3 млн долларов.

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