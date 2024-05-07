'Знищили понад десяток щурів': бійці ССО показали ліквідацію ворога та його озброєння на Півдні

Воїни 73-го морського центру Сил Спеціальних операцій за тиждень на південному напрямку фронту відмінусували 14 солдатів російської армії, двох поранено. Також було знищено чимало техніки ворога.

Як повідомив 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого у Фейсбуці, операторам ССО вдалося ліквідувати укриття з тиловим забезпеченням ворога, польовий склад з боєкомплектом, запаси пального.

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Також було знищено 120-мм міномет ворожої армії та три транспортні засоби окупантів.

Нагадаємо, 6 травня підрозділ Головного управління розвідки Міноборони країни "Group 13" за допомогою ударного морського дрона Magura V5 знищив швидкісний патрульний катер проєкту 12150 "Манґуст", вартість якого може становити 3 млн доларів.

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