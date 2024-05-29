'Целая охапка помощи': появились кадры украинского МиГ-29, который несет сразу пять новейших американских бомб

Украинские Военно-Воздушные Силы используют модернизированный МиГ-29AS, который был зафиксирован с пятью боеприпасами производства США – управляемыми бомбами GBU-39B SDB. Эту информацию активно обсуждают на российских информационных платформах, включая специализированный военный блог bmpd.

Компактные размеры и легкий вес (130 кг) бомб малого диаметра (SDB) позволяют оснащать ими западные самолеты в значительном количестве: на одном из изображений можно было заметить, что под американским штурмовиком A-10 Thunderbolt II размещено 16 таких боеприпасов.

Эта стратегия позволяет либо одновременно поражать многочисленные цели за один полет, либо концентрировать огонь на одной цели, увеличивая вероятность ее уничтожения.

Бывший словацкий МиГ-29AS с американскими бомбами. Источник: t.me/bmpd_cast Бывший словацкий МиГ-29AS с американскими бомбами. Источник: t.me/bmpd_cast

GBU-39 – характеристики бомбы

GBU-39 SDB, созданная корпорацией Boeing, предназначена для уничтожения большего количества целей за один вылет. Бомба оснащена раскладными крыльями, значительно расширяющими радиус действия, позволяя ей планировать на расстояние до 110 км.

Основными преимуществами GBU-39 является высокая точность и сложность обнаружения и перехвата. Ее основными носителями являются американские истребители пятого поколения.

На базе GBU-39 был разработан боеприпас GLSDB, который можно запускать с земли. Однако из-за российских систем радиоэлектронной борьбы эффективность GLSDB в боевых условиях оказалась неоднозначной. Для устранения этого недостатка корпорации Boeing может потребоваться несколько месяцев.

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