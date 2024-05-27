Над Украиной во время войны замечали пассажирские самолеты: что происходит и почему радоваться рано

Недавно в украинских СМИ появилась информация, что над Украиной были замечены пассажирские самолеты, в частности Boeing, якобы пролетевший над Винницей. Однако как выяснилось, эти данные ошибочны.

Эти "появления" самолетов в воздушном пространстве Украины оказались сбоем в работе Flightradar, мониторингового сайта, отслеживающего перемещение летательных аппаратов. Никаких пассажирских самолетов над Украиной не было.

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Самолет над Донбасом. Источник: Скриншот из flightradar24.com

Государственное предприятие "Украэрорух" подтвердило, что воздушное пространство Украины закрыто для всех гражданских судов с начала полномасштабного вторжения России.

Ошибочный "Боинг" над Донбассом. 13 мая Flightradar также ошибочно зафиксировал "Боинг", якобы летевший из Москвы в Анталию над Донбассом. Этот маршрут невозможен, ведь воздушное пространство над Украиной закрыто для российских самолетов.

"Турецкие авиалинии" не летали над Украиной. 22 мая Flightradar по ошибке показал, что самолет "Турецких авиалиний" пролетел над Украиной. На самом деле, два самолета Boeing 737-800 и Boeing 737-8F2 с номером THY3901 выполняли рейсы из Анталии (Турция) в Кишинев (Молдова) и не пролетали над территорией Украины.

Руководитель "Украэроруха" Андрей Ярмак заверил, что воздушное пространство Украины надежно защищено и никакие гражданские самолеты не летают над нашей страной.

Ранее Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) опубликовала отчет, в котором говорилось, что в Украине ограничения на полеты гражданской авиации будут действовать до 2029 года.

В компании "Украэрорух" заявили, что открытие воздушного пространства Украины ожидается сразу после окончания войны с Россией.

Предварительные прогнозы Евроконтроля о возможном возобновлении полетов только с конца 2029 года не соответствуют действительности. Эти прогнозы основываются на текущей ситуации в авиационной отрасли, которая может значительно измениться после войны.

"Украэрорух" активно готовится к возобновлению полетов в Украине. Разрабатываются планы возобновления работы аэропортов, воздушных трасс, а также другой авиационной инфраструктуры. Однако все это возможно только после окончания войны.

Ранее заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что Украина прилагает значительные усилия, чтобы в ближайшее время возобновить авиасообщение.

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