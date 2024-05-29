''Цілий оберемок допомоги'': з'явилися кадри українського МіГ-29, який несе відразу п'ять новітніх американських бомб

Українські Військово-Повітряні Сили використовують модернізований МіГ-29AS, який був зафіксований із п’ятьма боєприпасами виробництва США - керованими бомбами GBU-39B SDB. Цю інформацію активно обговорюють на російських інформаційних платформах, включаючи спеціалізований військовий блог bmpd.

Компактні розміри та легка вага (130 кг) бомб малого діаметру (SDB) дозволяють оснащувати ними західні літаки у значній кількості: на одному із зображень раніше можна було помітити, що під американським штурмовиком A-10 Thunderbolt II розміщено аж 16 таких боєприпасів.

Ця стратегія надає можливість або одночасно вражати численні цілі за один політ, або концентрувати вогонь на одній цілі, збільшуючи імовірність її знищення.

Колишній словацький МіГ-29AS з американськими бомбами. Джерело: t.me/bmpd_cast

GBU-39 – характеристики бомби

GBU-39 SDB, створена корпорацією Boeing, призначена для знищення більшої кількості цілей за один виліт. Бомба оснащена розкладними крилами, які значно розширюють радіус дії, дозволяючи їй планувати на відстань до 110 км.

Основними перевагами GBU-39 є висока точність та складність її виявлення та перехоплення. Її основними носіями є американські винищувачі п’ятого покоління.

На базі GBU-39 було розроблено боєприпас GLSDB, який можливо запускати з землі. Проте, через російські системи радіоелектронної боротьби, ефективність GLSDB у бойових умовах виявилася неоднозначною. Для усунення цього недоліку корпорації Boeing може знадобитися декілька місяців.

Раніше ми розповідали, що над Україною під час війни помічали пасажирські літаки.

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