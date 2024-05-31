Субсидии, тарифы и пенсии: каких изменений ждать с 1 июня

С 1 июня 2024 года украинцев ожидает ряд изменений, что может повлиять на их финансовое положение. Среди прочего изменят расценки на коммунальные услуги, возрастут пенсии, изменится порядок предоставления субсидий.

Предлагаем узнать подробно, какие изменения ждут граждан с 1 июня:

Тарифы на электроэнергию:

С 1 июня 2024 года Национальная комиссия, регулирующая энергетику и коммунальные услуги (НКРЭКУ), повысила максимальные предельные цены на электроэнергию для бизнеса.

Также ожидается рост тарифов на электроэнергию для населения из-за сложной ситуации в энергетической системе Украины после вражеских атак. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что решение о повышении может быть принято до конца мая. Рассматривается новая цена в пределах 3,5-4 грн/кВт-ч, а также возможность введения дифференцированных тарифов в зависимости от объема потребления.

В настоящее время для бытовых потребителей установлен единый тариф – 2,64 грн/кВт-ч, введенный год назад для преодоления последствий обстрелов энергетической инфраструктуры. До этого повышение в 2023 году действовал дифференцированный тариф: до 250 кВт – 1,44 грн/кВт-ч, сверх этого объема – 1,68 грн/кВт-ч.

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Цены на воду:

Весной 2024 тарифы на услуги водоснабжения выросли в некоторых небольших городах Украины. Местные власти этих городов, имеющие полномочия самостоятельно устанавливать тарифы на услуги ЖКХ, в некоторых случаях повысили цены на 40%.

В то же время, Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила повышать тарифы на водоснабжение и водоотвод в крупных городах в ближайшие месяцы, включая июнь.

Газоснабжение:

Крупнейший поставщик газа для бытовых потребителей, "Нефтегаз", продлил действие тарифа "Фиксированный" до 30 апреля 2025 года в соответствии с правительственным мораторием на повышение стоимости отдельных услуг ЖКХ.

Таким образом, цена от "Нефтегаза" для населения останется на уровне 7,96 грн/куб.м по НДС. Остальные поставщики устанавливают стоимость в пределах 7,7-9,9 грн/куб.м.

Субсидии:

Украинцы получат субсидию на неотапливаемый период. Для большинства домохозяйств денежная компенсация на оплату услуг ЖКХ была перечислена автоматически, но она могла стать "нулевой". С наступлением отопительного периода эта разница появится снова, и субсидия будет возобновлена.

Обязательный платеж каждой семьи определяется индивидуально и зависит от совокупного дохода членов домохозяйства.

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Пенсии:

В июне работающие пенсионеры, которым с 1 апреля был произведен перерасчет пенсий, получат повышенные выплаты, учитывая компенсацию за предыдущие два месяца. Это связано с особенностями представления отчетности, поскольку фактический перерасчет осуществляется после поступления информации об уплате Единого социального взноса за первый квартал 2024 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования. Отчеты принимались до 10 мая, поэтому новые расчеты вступают в действие в июне.

Перерасчет пенсий касается тех, кто отвечает следующим критериям:

Имеет более 24 месяцев стажа после предварительного перерасчета.

Достиг права на получение пенсии по возрасту.

Размер доплаты определяется индивидуально и зависит от продолжительности страхового стажа и заработной платы, из которой исчисляется пенсия.

Повышение может исчисляться с того заработка, с которого была начислена пенсия при ее назначении, или из заработка, получаемого человеком, работая после назначения пенсии.

Для проведения перерасчета лично обращаться в Пенсионный фонд Украины не нужно – это происходит автоматически.

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