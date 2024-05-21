Сколько осужденных в Украине согласились пойти на войну: в Минюсте назвали цифру

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий условно-досрочное освобождение осужденных, которые согласятся воевать против российских оккупантов.

По словам заместителя министра юстиции Украины Елены Высоцкой, более 3 тысяч осужденных уже подали заявки на условно-досрочное увольнение и зачисление в ряды Вооруженных Сил Украины.

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В эфире телемарафона "Единые новости" Высоцкая отметила, что общий потенциал участия осужденных в этой программе может достигать 20 тысяч человек, но реальное количество может быть значительно меньше, ведь окончательное решение о зачислении на службу будет зависеть от военно-врачебных комиссий и согласия командиров военных частей.

Она также подчеркнула, что закон содержит жесткие санкции для тех, кто будет пытаться использовать эту возможность для увольнения, но не планирует воевать. За уклонение от военной службы осужденным грозит дополнительное заключение сроком от 5 до 10 лет.

"Это не просто шанс на свободу, это шанс искупить свою вину перед обществом и защитить свою страну", – сказала Высоцкая.

Напомним, с мая в Украине начнется повторное прохождение ВЛК для всех, кто ранее был признан ограниченно пригодным к военной службе.

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