Появились фото и видео уничтожения российского ЗРК С-300/400 на территории Белгородской области

Силы обороны Украины, предварительно, с помощью HIMARS атаковали позиции российских войск на территории Белгородской области рф. Ударом был уничтожен российский зенитно-ракетный комплекс С-300/400.

По данным Телеграм-канала "Досье шпиона", удар по комплексу противовоздушной обороны кафиров в Белгородской области произошел в период с 1 по 2 июня 2024 года.

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Уничтоженный ЗРК С-300/400. Источник: t.me/dosye_shpiona Уничтоженный ЗРК С-300/400. Источник: t.me/dosye_shpiona

Уничтоженный ЗРК С-300/400. Источник: t.me/dosye_shpiona Уничтоженный ЗРК С-300/400. Источник: t.me/dosye_shpiona

Уничтоженный ЗРК С-300/400. Источник: t.me/dosye_shpiona Уничтоженный ЗРК С-300/400. Источник: t.me/dosye_shpiona

О потерях среди личного состава российских войск не сообщается.

Тем временем в русских пабликах произошла истерика, они обещают найти и наказать того, кто обнародовал последствия прилета по позициям армии россии.

россияне требуют мести. Источник: Скриншот с t.me россияне требуют мести. Источник: Скриншот с t.me

Напомним, на днях в Донецкой области Силы обороны Украины ударили из РСЗО "HIMARS" по месту базирования 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России. Оккупанты были размещены в помещении завода Knauf в Соледаре.

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