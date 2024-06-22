Надбавки к пенсии по возрасту: кто больше не сможет получить

Большинство пенсионеров может рассчитывать на возрастные доплаты, но не все имеют на них право.

Некоторые люди вовсе не получат таких доплат из-за существующих ограничений. Об этом пишет UAportal со ссылкой на 24 канал.

Что следует знать о доплатах по возрасту

Украинское законодательство предусматривает предоставление пенсионерам возрастных надбавок. Размер надбавки увеличивается каждые пять лет.

Возрастные доплаты начинаются с 70 лет и постепенно увеличиваются:

От 70 до 74 лет – дополнительные 300 гривен в месяц.

От 75 до 79 лет – ежемесячно прибавляется 456 гривен.

После 80 лет – ежемесячная доплата составляет 570 гривен.

Следует отметить, что эти доплаты не скапливаются, а только увеличиваются. К примеру, если сначала выплата была 300 гривен, со временем она вырастет до 456 гривен.

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Ограничения для получения надбавок

Главным условием, которое ограничивает возможность получения доплат, является высокий размер начисленной пенсии. Пенсионеры, чьи ежемесячные выплаты превышают 10 340 гривен, не могут рассчитывать на дополнительные надбавки.

Высокая пенсия – это единственная причина, по которой не начисляются доплаты по возрасту.

Доплаты за состояние здоровья

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и больше, и которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе, могут получать дополнительные выплаты от государства.

Для получения таких надбавок необходимо официально подтвердить ухудшение здоровья соответствующими документами и соответствовать определенным критериям, в частности способностью проживать самостоятельно без постоянной поддержки.

Напомним, мы уже писали, у какой категории пенсионеров вырастут выплаты в июне.

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