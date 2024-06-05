Начинающие пенсионеры могут получить десять окладов: куда обращаться

В Украине граждане, выходящие на пенсию, имеют возможность получить единовременную денежную помощь в размере 10 пенсий. Эта помощь не подлежит налогообложению и доступна определенным категориям пенсионеров.

Получить сразу 10 пенсий могут лица, которым назначена пенсия по возрасту. Это те украинцы, которые на момент достижения пенсионного возраста работали в государственных или коммунальных учреждениях и учреждениях на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет. Выплата доступна мужчинам с 35-летним страховым стажем на таких должностях, а женщинам – с 30-летним.

Как сообщили в Пенсионном фонде, сразу 10 пенсий могут получить и те граждане, которые раньше не получали никаких пенсионных выплат.

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Как рассчитывается размер пособия?

Размер денежной помощи определяется на основе месячного размера пенсии, который вы получали, если бы не воспользовались этой возможностью. Пенсия рассчитывается согласно статьям 27 и 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" по состоянию на день назначения помощи.

Как оформить помощь?

Для получения 10 пенсий необходимо обратиться в любое территориальное отделение Пенсионного фонда Украины со следующими документами:

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Трудовая книга.

Документы, подтверждающие страховой стаж на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет.

Другие документы, которые могут потребоваться.

Более подробно об условиях и порядке получения 10 пенсий можно узнать на сайте Пенсионного фонда Украины или по телефону горячей линии (0 800 505 780).

Напомним, мы уже писали, почему пенсии госслужащих могут быть значительно больше.

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