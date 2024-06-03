Можно смело покупать: топ-6 самых надежных недорогих автомобилей

Покупка автомобиля является важным финансовым вложением, поэтому необходимо выбирать транспортное средство с особой осмотрительностью. Авто с пробегом могут скрывать определенные риски, поскольку транспортные средства, которые кажутся надежными, на первый взгляд, могут в будущем потребовать дополнительных инвестиций на ремонт и обслуживание.

Автомеханик обнародовал список из шести доступных подержанных машин, которые, по его мнению, стоит рассматривать для приобретения. Дэвид Лонг, известный в сети как Car Wizard, раскрыл названия самых надежных авто на сегодняшнем вторичном рынке. Об этом пишет OBOZ.ua.

Рейтинг лучших авто по версии Лонга выглядит следующим образом:

Buick Lesabre 2000-2005 годов выпуска;

Chevy Silverado 1999-2006 годов или GMC Sierra;

Lexus RX 350 2004-2009 годов выпуска;

Ford Crown Victoria 1998-2012 годов выпуска;

Lexus LS 400 1996-2000 годов выпуска;

Toyota Highlander 2001-2007 годов.

Buick Lesabre отличается своим надежным 3,8-литровым двигателем V6, который работает в паре с автоматической КПП. Эксперт отмечает, что эта модель имеет меньший риск поломки по сравнению с другими автомобилями, а в случае необходимости ремонта, комплектующие доступны и не требуют значительных затрат. Если оригинальные пластиковые колени охлаждающей жидкости под генератором начнут протекать, их можно будет легко заменить металлическими. Этот автомобиль может прослужить от 500 000 до 650 000 км пробега, предлагая отличную долговечность по доступной цене.

Читайте также: Какой автомобиль можно купить в Украине за 8000 долларов

Chevy Silverado выпуска 1999-2006 годов оснащен мощным 4.8 или 5.3-литровым V8 двигателем на базе LS. Этот пикап доступен с механической или автоматической КПП и способен тянуть легкий трейлер или кемпер. Стоимость такого автомобиля на вторичном рынке варьируется от 5000 до 10 000 долларов.

Lexus RX 350, выпущенный между 2004 и 2009 годами, является третьим в списке рекомендованных Лонгом автомобилей. Этот среднеразмерный SUV имеет 3,3-литровый или 3,5-литровый двигатель V6. По словам механика, модели до 2009 года можно приобрести по цене от 5 000 до 10 000 долларов.

Ford Crown Victoria, который производился с 1998 по 2012 год, был широко известен как служебный автомобиль полиции США. Несмотря на свою популярность производство этой модели было прекращено в 2012 году.

"Эти автомобили являются воплощением пуленепробиваемости. Форд создал автомобиль, который был надежным, удобным и простым в обслуживании", – отметил Лонг.

Автомобиль оснащен мощным 4,6-литровым двигателем V8 и автоматической трансмиссией.

"Есть несколько транспортных средств, которые используют эту платформу, но это одна из лучших, если не лучшая платформа, которую когда-либо создавала Ford Motor Company за всю историю своей компании. Это однозначно беспроблемное авто", – подытожил Лонг.

В рейтинге на пятом месте оказался Lexus LS 400, производившийся в период с 1996 по 2000 год.

"Их осталось не так много на ходу. Но они буквально танки. Они чрезвычайно надежны", – подчеркнул эксперт.

Эта модель имеет четырехлитровый двигатель V8 и автоматическую трансмиссию. Стоимость этого авто варьируется от 5 000 до 10 000 долларов.

Toyota Highlander, который выпускался с 2001 по 2007 год, является воплощением высококачественного SUV.

Этот автомобиль может быть оснащен двигателем объемом 2,44 литра или 3,3-литровым V6. Лонг отметил, что его отец владел такой моделью, и это стало одной из лучших инвестиций, которые служили ему много лет. Надежность, качество, долговечность и экономичность – вот что характеризует Toyota Highlander.

Напомним, названы топ-15 кроссоверов до $8000, которые доступны на украинском рынке.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!