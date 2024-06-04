Как украинцы могут уменьшить расходы на свет: практические советы

В Украине существуют альтернативные методы уменьшения расходов на электроэнергию, кроме использования ночного тарифа. Один из таких – это использование электросберегающих приборов, что может снизить энергопотребление на 40%.

Фонд энергоэффективности предоставил рекомендации по экономии электроэнергии. Об этом пишет OBOZ.ua.

Эти советы включают:

переход на энергосберегающие лампы : замените традиционные лампы накаливания в доме, это может снизить расходы на освещение до 15%;

: замените традиционные лампы накаливания в доме, это может снизить расходы на освещение до отключение света там, где оно не требуется: не оставляйте включенным свет в пустой комнате. Используйте один светильник при необходимости и выключайте свет при выходе;

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избегайте режима "ожидания" электроприборов : выключайте электроприборы из розеток во избежание незаметного потребления энергии, которое может составлять до 15% от общего потребления;

: выключайте электроприборы из розеток во избежание незаметного потребления энергии, которое может составлять до от общего потребления; энергоэффективная бытовая техника : выбирайте бытовые приборы с высоким классом энергоэффективности и пользуйтесь экономными режимами, что позволяет экономить до 40% энергии;

: выбирайте бытовые приборы с высоким классом энергоэффективности и пользуйтесь экономными режимами, что позволяет экономить до энергии; обновление электропроводки : проверьте состояние электропроводки и при необходимости замените ее, чтобы предотвратить излишнее потребление электроэнергии;

: проверьте состояние электропроводки и при необходимости замените ее, чтобы предотвратить излишнее потребление электроэнергии; энергосбережение в местах общего пользования в доме: минимизируйте использование освещения в местах общего пользования, устанавливайте светильники с датчиками движения и системами дымирования для автоматического регулирования интенсивности света.

Установка двухтарифного электросчетчика может оказаться эффективным способом экономии средств и компенсации повышения цен на электроэнергию. Стоимость такого счетчика составляет примерно 2000 гривен. При месячном потреблении 200 кВт⋅ч, перевод половины этого объема на ночной тариф позволит сэкономить около 432 гривен ежемесячно. Таким образом, затраты на счетчик окупятся в течение шести месяцев.

В некоторых населенных пунктах энергетические компании предлагают услуги по продаже и монтажу двухтарифных счетчиков. Вы можете приобрести такое устройство самостоятельно, но для его замены требуется привлечение специалистов из энергетической компании.

Однако существует проблема: отключение электроэнергии могут происходить не только днем, но и ночью, особенно во время пиков потребления. В таких случаях ваше потребление электроэнергии будет зависеть не только от личных планов, но и от расписания, установленного энергетической компанией.

Напомним, ранее в Минэнерго объяснили рост тарифов на свет.

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