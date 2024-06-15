Как рассчитывать пенсию, если у вас минимальная зарплата

При минимальной зарплате размер пенсии зависит от количества лет страхового стажа, суммы уплаченных социальных взносов и средней заработной платы за три года перед выходом на пенсию.

В Украине установлен минимальный размер пенсии, гарантируемый лицам, имеющим полный страховой стаж. Об этом пишет 24 tv.ua. С 1 марта 2024 года минимальная пенсия составляет:

2 980 гривен для пенсионеров младше 70 лет с полным страховым стажем 30/35 лет, а также для лиц с инвалидностью I группы независимо от возраста и страхового стажа;

для пенсионеров младше 70 лет с полным страховым стажем 30/35 лет, а также для лиц с инвалидностью I группы независимо от возраста и страхового стажа; 3 240 гривен для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, имеющих полный страховой стаж 30/35 лет;

для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, имеющих полный страховой стаж 30/35 лет; 3370 гривен для пенсионеров старше 80 лет со страховым стажем 20/25 лет.

Читайте также: Имеет ли возможность пенсионер продать сверхурочный стаж

Как рассчитать свою пенсию?

Для расчета ожидаемого размера пенсии можно воспользоваться онлайн-калькуляторами на сайте Пенсионного фонда Украины: https://cost.ua/pension_calc_new/.

Важно!

Если ваш страховой стаж меньше полного, то ваша пенсия будет рассчитана пропорционально фактическому стажу. Есть также дополнительные надбавки к пенсии, которые могут увеличить ее размер.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

Напомним, в ПФУ предупредили , кому из украинцев могут прекратить выплачивать пенсии.