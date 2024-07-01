Как получить досрочную пенсию для УБД
Участники боевых действий имеют право на ряд льгот по пенсионному обеспечению, в частности, досрочный выход на пенсию и увеличение ее размера. Об этом пишет Информатор.
Досрочный выход на пенсию:
- Мужчины: 55 лет при страховом стаже не менее 25 лет.
- Женщины: 50 лет при страховом стаже не менее 20 лет.
Размер пенсии:
- Зависит от продолжительности страхового стажа и заработной платы, по которой уплачивались страховые взносы.
- К пенсии прилагается:
- Повышение 25% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.
- Целевая денежная помощь на проживание (40 грн.).
- Ежемесячное государственное адресное пособие (до 4958 грн), если общий размер пенсии не достигает этой суммы.
Для оформления пенсии необходимо:
- Подать заявление (онлайн или лично в сервисный центр ПФУ).
- Предоставить оригиналы документов:
- Паспорт.
- Идентификационный код.
- Трудовая книжка или документы о стаже (военной службе).
- Справка о заработной плате (до декабря 2016).
- Удостоверение участника боевых действий.
- Справка об участии в мероприятиях по обороне Украины.
- Фото (для пенсионного удостоверения).
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Увеличение пенсии за отсрочку выхода на пенсию
Если после 60 лет и при наличии необходимого стажа продолжить работу и отказаться от пенсии, то при выходе на пенсию будет начислена надбавка за сверхнормативный стаж.
Размер надбавки:
- 0,5% за каждый месяц страхового стажа после 60 лет (до 60 месяцев отсрочки).
- 0,75% за каждый месяц страхового стажа (более 60 месяцев отсрочки).
Таким образом, за 6 лет отсрочки пенсия может быть увеличена на 54%.
Напомним, ранее UAportal рассказывал, кто еще больше не сможет получить надбавки к пенсии по возрасту.
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