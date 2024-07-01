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Как получить досрочную пенсию для УБД

Цихоцкая Мария

Как получить досрочную пенсию для УБД
Участники боевых действий имеют право на ряд льгот по пенсионному обеспечению, в частности, досрочный выход на пенсию и увеличение ее размера.

Участники боевых действий имеют право на ряд льгот по пенсионному обеспечению, в частности, досрочный выход на пенсию и увеличение ее размера. Об этом пишет Информатор.

Досрочный выход на пенсию:

  • Мужчины: 55 лет при страховом стаже не менее 25 лет.
  • Женщины: 50 лет при страховом стаже не менее 20 лет.

Размер пенсии:

  • Зависит от продолжительности страхового стажа и заработной платы, по которой уплачивались страховые взносы.
  • К пенсии прилагается:
    • Повышение 25% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.
    • Целевая денежная помощь на проживание (40 грн.).
    • Ежемесячное государственное адресное пособие (до 4958 грн), если общий размер пенсии не достигает этой суммы.

Для оформления пенсии необходимо:

  • Подать заявление (онлайн или лично в сервисный центр ПФУ).
  • Предоставить оригиналы документов:
    • Паспорт.
    • Идентификационный код.
    • Трудовая книжка или документы о стаже (военной службе).
    • Справка о заработной плате (до декабря 2016).
    • Удостоверение участника боевых действий.
    • Справка об участии в мероприятиях по обороне Украины.
    • Фото (для пенсионного удостоверения).

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Увеличение пенсии за отсрочку выхода на пенсию

Если после 60 лет и при наличии необходимого стажа продолжить работу и отказаться от пенсии, то при выходе на пенсию будет начислена надбавка за сверхнормативный стаж.

Размер надбавки:

  • 0,5% за каждый месяц страхового стажа после 60 лет (до 60 месяцев отсрочки).
  • 0,75% за каждый месяц страхового стажа (более 60 месяцев отсрочки).

Таким образом, за 6 лет отсрочки пенсия может быть увеличена на 54%.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, кто еще больше не сможет получить надбавки к пенсии по возрасту.

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