Испортят любой образ: какие предметы гардероба следует отнести на помойку

Мир моды изменчив, и то, что было стильным еще в прошлом году, может стать антитрендом уже сегодня. Чтобы всегда быть в тренде, важно знать, какие вещи вышли из моды. Об этом пишет Радиотрек.

Вот некоторые антитренды 2024 года, от которых рекомендует избавиться от стилиста:

Тонкая джинсовая рубашка:

Забудьте о мягком, как тряпка, деним. В этом году в моде плотные джинсовые рубашки, хорошо держащие форму и подчеркивающие силуэт.

Приталенный спортивный костюм:

Откажитесь от обтягивающих спортивных костюмов, ограничивающих движения. Современный спортивный стиль предполагает свободные брюки, леггинсы или майку и свободно худые.

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"Подстреленные" штаны:

Укороченные штаны зрительно укорачивают ноги и делают образ дисгармоничным. Лучше выбрать брюки длиной чуть выше лодыжки, которые можно совмещать с каблуками или элегантными туфлями.

Куцы пиджаки и жакеты:

Вместо укороченных пиджаков, уже отошедших в прошлое, выбирайте оверсайз модели из плотной ткани. Такие пиджаки хорошо держат форму и подчеркивают линии фигуры.

Тонкая белая футболка:

Прозрачная белая футболка выглядит дешево и некрасиво. Лучше выбрать футболки из плотной хлопковой ткани, которые подчеркнут вашу красоту.

Напомним, мы уже писали, как носить серьги в этом сезоне.

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