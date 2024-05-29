Испортят любой образ: какие предметы гардероба следует отнести на помойку
Мир моды изменчив, и то, что было стильным еще в прошлом году, может стать антитрендом уже сегодня. Чтобы всегда быть в тренде, важно знать, какие вещи вышли из моды. Об этом пишет Радиотрек.
Вот некоторые антитренды 2024 года, от которых рекомендует избавиться от стилиста:
Тонкая джинсовая рубашка:
Забудьте о мягком, как тряпка, деним. В этом году в моде плотные джинсовые рубашки, хорошо держащие форму и подчеркивающие силуэт.
Приталенный спортивный костюм:
Откажитесь от обтягивающих спортивных костюмов, ограничивающих движения. Современный спортивный стиль предполагает свободные брюки, леггинсы или майку и свободно худые.
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"Подстреленные" штаны:
Укороченные штаны зрительно укорачивают ноги и делают образ дисгармоничным. Лучше выбрать брюки длиной чуть выше лодыжки, которые можно совмещать с каблуками или элегантными туфлями.
Куцы пиджаки и жакеты:
Вместо укороченных пиджаков, уже отошедших в прошлое, выбирайте оверсайз модели из плотной ткани. Такие пиджаки хорошо держат форму и подчеркивают линии фигуры.
Тонкая белая футболка:
Прозрачная белая футболка выглядит дешево и некрасиво. Лучше выбрать футболки из плотной хлопковой ткани, которые подчеркнут вашу красоту.
Напомним, мы уже писали, как носить серьги в этом сезоне.
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