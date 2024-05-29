Зіпсують будь-який образ: які предмети гардеробу варто віднести на смітник

Світ моди мінливий, і те, що було стильним ще минулого року, може стати антитрендом вже сьогодні. Щоб завжди бути в тренді, важливо знати, які речі вийшли з моди. Про це пише Радіотрек.

Ось деякі антитренди 2024 року, від яких рекомендує позбутися стиліст:

Тонка джинсова сорочка:

Забудьте про м'який, немов ганчірка, денім. Цього року в моді щільні джинсові сорочки, які добре тримають форму і підкреслюють силует.

Приталений спортивний костюм:

Відмовтеся від обтягуючих спортивних костюмів, які обмежують рухи. Сучасний спортивний стиль передбачає вільні штани, легінси або майку та вільне худі.

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"Підстрелені" штани:

Укорочені штани візуально вкорочують ноги і роблять образ дисгармонійним. Краще вибрати штани довжиною трохи вище щиколотки, які можна поєднувати з каблуками або елегантними туфлями.

Куці піджаки та жакети:

Замість укорочених піджаків, які вже відійшли в минуле, вибирайте оверсайз моделі з щільної тканини. Такі піджаки добре тримають форму і підкреслюють лінії фігури.

Тонка біла футболка:

Прозора біла футболка виглядає дешево і негарно. Краще вибрати футболки з щільної бавовняної тканини, які підкреслять вашу красу.

Нагадаємо, ми вже писали, як носити сережки у цьому сезоні.

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