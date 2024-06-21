Имеют ли пенсионеры право на льготы за оплату света

С 1 июня 2024 г. в Украине действуют новые правила предоставления льгот на оплату электроэнергии для пенсионеров.

Кто имеет право на 100% скидку?

Пенсионеры, работавшие в сфере образования, медицины, культуры, библиотеках, музеях, а также специалисты по защите растений при проживании в сельской местности.

Инвалиды войны, а также лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.

Об этом пишет 24 tv.ua.

Как оформить льготу?

Для получения 100% скидки на электроэнергию пенсионерам и инвалидам войны необходимо:

Обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства. Предоставить следующие документы:

Паспорт;

Пенсионное удостоверение;

справку о составе семьи;

документ, подтверждающий право на льготу (например, справка о стаже работы);

Реквизиты счета, на который будет перечисляться компенсация.

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Важно!

Скидка на электроэнергию предоставляется только на объем потребляемой электроэнергии в пределах социальной нормы.

Для пенсионеров, не имеющих права на 100% скидку, действуют другие льготы:

Скидка на 50% при проживании в сельской местности;

Скидка на 25% при проживании в городе.

Детальнее о льготах на коммунальные услуги для пенсионеров можно узнать на сайте Министерства социальной политики Украины

Субсидия на покупку твердого или жидкого топлива

Пенсионеры, не имеющие права на 100% скидку на электроэнергию, могут оформить субсидию на покупку твердого или жидкого топлива. Для этого им необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины по месту жительства.

Напомним, мы уже писали, как сэкономить на электроэнергии, если в квартире есть бойлер.

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