Имеют ли пенсионеры право на льготы за оплату света
С 1 июня 2024 г. в Украине действуют новые правила предоставления льгот на оплату электроэнергии для пенсионеров.
Кто имеет право на 100% скидку?
- Пенсионеры, работавшие в сфере образования, медицины, культуры, библиотеках, музеях, а также специалисты по защите растений при проживании в сельской местности.
- Инвалиды войны, а также лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.
Об этом пишет 24 tv.ua.
Как оформить льготу?
Для получения 100% скидки на электроэнергию пенсионерам и инвалидам войны необходимо:
- Обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства.
- Предоставить следующие документы:
- Паспорт;
- Пенсионное удостоверение;
- справку о составе семьи;
- документ, подтверждающий право на льготу (например, справка о стаже работы);
- Реквизиты счета, на который будет перечисляться компенсация.
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Важно!
Скидка на электроэнергию предоставляется только на объем потребляемой электроэнергии в пределах социальной нормы.
Для пенсионеров, не имеющих права на 100% скидку, действуют другие льготы:
- Скидка на 50% при проживании в сельской местности;
- Скидка на 25% при проживании в городе.
Детальнее о льготах на коммунальные услуги для пенсионеров можно узнать на сайте Министерства социальной политики Украины
Субсидия на покупку твердого или жидкого топлива
Пенсионеры, не имеющие права на 100% скидку на электроэнергию, могут оформить субсидию на покупку твердого или жидкого топлива. Для этого им необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины по месту жительства.
Напомним, мы уже писали, как сэкономить на электроэнергии, если в квартире есть бойлер.
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