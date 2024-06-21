Чи мають пенсіонери право на пільги за оплату світла

З 1 червня 2024 року в Україні діють нові правила надання пільг на оплату електроенергії для пенсіонерів.

Хто має право на 100% знижку?

Пенсіонери, які працювали у сфері освіти, медицини, культури, бібліотеках, музеях, а також фахівці із захисту рослин, за умови проживання у сільській місцевості.

Інваліди війни, а також особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Про це пише 24 tv.ua.

Як оформити пільгу?

Для отримання 100% знижки на електроенергію пенсіонерам та інвалідам війни необхідно:

Звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання. Надати наступні документи:

Паспорт;

Пенсійне посвідчення;

Довідку про склад сім'ї;

Документ, що підтверджує право на пільгу (наприклад, довідка про стаж роботи);

Реквізити рахунку, на який буде перераховуватися компенсація.

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Важливо!

Знижка на електроенергію надається лише на обсяг електроенергії, що споживається в межах соціальної норми.

Для пенсіонерів, які не мають права на 100% знижку, діють інші пільги:

Знижка на 50% за умови проживання у сільській місцевості;

Знижка на 25% за умови проживання у місті.

Детальніше про пільги на комунальні послуги для пенсіонерів можна дізнатися на сайті Міністерства соціальної політики України

Субсидія на купівлю твердого або рідкого палива

Пенсіонери, які не мають права на 100% знижку на електроенергію, можуть оформити субсидію на купівлю твердого або рідкого палива. Для цього їм необхідно звернутися до Пенсійного фонду України за місцем проживання.

Нагадаємо, ми вже писали, як зекономити на електроенергії, якщо у квартирі є бойлер.

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