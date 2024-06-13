Имеет ли возможность пенсионер продать сверхурочный стаж

Пенсионное законодательство Украины предусматривает доплаты за сверхурочный стаж работы, которые начисляются пенсионерам, отработавшим более 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины).

За каждый год сверхурочного стажа к пенсии прибавляется 1%. Максимальная доплата не может превышать 1% прожиточного минимума. Об этом пишет 24 tv.

Эти правила касаются вышедших на пенсию до октября 2011 года. Для тех, кто вышел на пенсию позже, компенсация начисляется за стаж более 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины).

Расчет доплаты:

Возьмем пример: 30 лет сверхурочного стажа, прожиточный минимум = 2361 грн. Максимальная доплата = 708 грн. (по 23,61 грн. за каждый год).

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Стаж работающих пенсионеров:

Для расчета пенсии используется предварительный размер прожиточного минимума. Рост прожиточного минимума не влияет на пенсию и доплату работающих пенсионеров. После увольнения возможен перерасчет доплаты с учетом нового прожиточного минимума (увеличение пенсии).

Средний размер пенсии в Украине:

По состоянию на 01.04.2024 – 5 743,27 грн.

Работающие пенсионеры получают в среднем 6094,28 грн.

Напомним, мы уже писали, у какой категории пенсионеров вырастут выплаты в июне.

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