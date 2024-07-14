Имеют ли инвалиды 3 группы льготы на коммунальные услуги

Инвалиды 3 группы в Украине имеют право на ряд льгот и пособий от государства. Один из часто задаваемых вопросов касается льгот на оплату коммунальных услуг. Об этом пишет 24 tv.ua.

Получают ли инвалиды 3 группы льгот на коммунальные услуги?

К сожалению, прямые льготы на оплату коммунальных услуг для инвалидов 3 группы не предусмотрены.

Однако это не означает, что они не могут получать помощь.

Вот несколько вариантов:

Субсидия: Инвалиды 3-й группы, как и все другие граждане Украины, имеют право на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для ее оформления необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства.

Инвалиды 3-й группы, как и все другие граждане Украины, имеют право на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для ее оформления необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства. Компенсация за ЖКУ для семей погибших военнослужащих и других категорий лиц: Некоторые категории инвалидов 3 группы, например, получившие инвалидность в результате военных действий, могут иметь право на компенсацию за ЖКУ.

Некоторые категории инвалидов 3 группы, например, получившие инвалидность в результате военных действий, могут иметь право на компенсацию за ЖКУ. Пособие на обустройство жилья: Дети-инвалиды 3 группы, относящиеся к категории сирот или лишенных родительской опеки, могут получить пособие на обустройство жилья при достижении совершеннолетия.

Дети-инвалиды 3 группы, относящиеся к категории сирот или лишенных родительской опеки, могут получить пособие на обустройство жилья при достижении совершеннолетия. Технические средства реабилитации: Инвалиды 3 группы имеют право на безвозмездное или льготное получение технических средств реабилитации, которые могут помочь им в быту.

Важно:

Условия и порядок предоставления льгот и пособий могут отличаться в зависимости от категории инвалидности и других факторов.

Для получения более подробной информации рекомендуется обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства или к юристам.

Жилищные вопросы:

Кроме льгот на коммунальные услуги, инвалиды 3 группы имеют право на оборудование жилья различными приспособлениями, облегчающими им жизнь.

Обратите внимание:

Эти льготы доступны только для тех, кто может осуществлять самообслуживание и вести самостоятельную жизнедеятельность. Для их получения необходимо обратиться в органы социальной защиты населения с соответствующим пакетом документов.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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