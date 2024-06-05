Доступный электрокар: какие модели можно купить в Украине за 4000 долларов

На авторынке Украины представлены различные модели электромобилей - как новых, так и бывших в употреблении. Дешевые электрокары, которые доступны на вторичном рынке, отличаются не только по цене и характеристикам, но иногда сильно отличаются внешним видом и техническим состоянием.

При покупке подержанных электромобилей важно обращать внимание на состояние батареи и общее техническое состояние. Эти автомобили могут иметь значительный пробег, также они могли использоваться в различных, в том числе далеко не лучших условиях. За примерно 4 тысячи долларов сейчас можно приобрести авто, которому уже более 10 лет, что для электрокара уже является возрастом, пишет UAportal.

Citroen C-Zero 2011 года

Peugeot iOn 2012 года. Источник: Сайт автообъявлений Peugeot iOn 2012 года. Источник: Сайт автообъявлений

Этот четырехдверный хэтчбек недавно был завезен в Украину. Он находится в отличном состоянии, как с технической, так и с эстетической точки зрения. В комплекте идут два ключа и зарядное устройство, а также работает система кондиционирования. Автомобиль уже растаможен и готов к регистрации. Стоимость составляет 4 250 долларов.

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Mitsubishi i-MiEV 2011 года

Mitsubishi i-MiEV 2011 года. Источник: Сайт автообъявлений Mitsubishi i-MiEV 2011 года. Источник: Сайт автообъявлений

Этот электромобиль прошел растаможку и сертификацию. Он сохранил свой оригинальный цвет и имеет подтвержденный пробег в 122 тысячи километров. В комплектацию входит порт для быстрой зарядки. Присутствуют небольшие повреждения на кузове. Цена составляет 3 800 долларов.

Существует аналогичная модель в темном цвете с пробегом в 70 тысяч километров, которую можно приобрести за 3 500 долларов. Единственный нюанс – легкий люфт в редукторе, который заметен при переключении между D и R.

Peugeot iOn 2012 года

Citroen C-Zero 2011 года. Источник: Сайт автообъявлений Citroen C-Zero 2011 года. Источник: Сайт автообъявлений

Этот компактный и вместительный автомобиль идеально подходит для ежедневного использования. Он может проехать до 100 километров на одном заряде, а состояние аккумулятора составляет 62%. Цены от разных продавцов начинаются от 3 900 долларов.

Напомним, ранее UAportal писал, какой автомобиль можно купить за 8 тысяч долларов в Украине.

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