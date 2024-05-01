Десятки двухсотых: Силы обороны Украины поразили ATACAMS тренировочный полигон оккупантов возле Рогового на Луганщине (видео)
На оккупированной территории Луганской области Силы обороны поразили скопления российских оккупантов и их техники, которые располагались на военном полигоне. Это произошло в районе населенных пунктов Рогово и Кубань – за 85 км до линии столкновения.
Видео поражения российских солдат попало в сеть. Кадры запечатлел беспилотник.
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Тelegram-канал In Factum сообщает, что "три кассетных ATACMS M39 "шлифуют" полигон с большим количеством пехоты противника".
На видео можно увидеть уничтожение большого количества техники и личного состава российской армии. На 3 минуте 50 секунд этого видео можно увидеть попадание трех ракет.
На днях, напомним, Силы обороны атаковали ракетами JDAM скопление врага в Донецкой и Запорожье.
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