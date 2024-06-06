Десантники мощно уничтожили 'Тор-М2' оккупантов на Луганщине (видео)

Украинские десантники продолжают уничтожать вражескую технику на разных участках фронта. В частности, бои ведутся на территории Луганщины.

Бойцы из 77-й отдельной аэромобильной бригады успешно атаковали российский зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" с помощью тяжелого FPV-дрона. Соответствующее видео опубликовал волонтер и блогер Сергей Стерненко.

"Воины 77 бригады ДШВ поразили очень толстым дроном российский ЗРК Тор М2", – говорится в сообщении.

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Как сообщает "ШоТам", ЗРК "Тор-М2" находился на открытой местности на временно оккупированной территории Луганской области. Поражение произошло недалеко от населенного пункта Змиевка.

Самоходная огневая установка 9А331М испытала прямое попадание, в результате чего задымилась и попыталась быстро покинуть свою позицию. На видео видно, как оккупанты поспешно убегают, пытаясь избежать дальнейших атак украинских беспилотников.

Напомним, на днях в Донецкой области Силы обороны Украины ударили из РСЗО "HIMARS" по месту базирования 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России. Оккупанты были размещены в помещении завода Knauf в Соледаре.

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