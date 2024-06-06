Танки, БТР та 20 окупантів: вдала робота бійців ДПСУ потрапила на відео

На Бахмутському напрямку прикордонники підрозділу "Фенікс" Державної прикордонної служби України відбили черговий штурм російських окупантів.

Близько 50 загарбників, за підтримки бронетехніки та танків, намагалися атакувати позиції українських захисників в районі Курдюмівки на Донеччині, повідомили в ДПСУ.

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Завдяки вмілим діям прикордонників та чіткій координації з підрозділами ЗСУ, атака ворога була відбита.

В ході бою:

Три ворожих БТР-82 були підірвані завдяки дистанційному мінуванню.

Ударні безпілотники знищили пошкоджені бронетранспортери.

За допомогою FPV-дрона бійці зупинили танк Т-80, а згодом його розбили.

Протитанкісти бригади "Помста" з протитанкового ракетного комплексу "Корсар" підбили танк Т-90М ("Прорив"), який також був знищений операторами дронів.

В результаті невдалого штурму 7 окупантів ліквідовано.13 загарбників отримали поранення.

Зазначається, що частину ворожої техніки та піхоти знищили побратими з 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

Нагадаємо, днями у Донецькій області Сили оборони України вдарили з РСЗВ "HIMARS" по місцю базування 200-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил росії. Окупанти були розміщені у приміщенні заводу Knauf у Соледарі.

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