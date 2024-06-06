Десантники потужно знищили 'Тор-М2' окупантів на Луганщині (відео)

Українські десантники продовжують знищувати ворожу техніку на різних ділянках фронту. Зокрема, бої точаться на території Луганщини.

Бійці з 77-ї окремої аеромобільної бригади успішно атакували російський зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2" за допомогою важкого FPV-дрона. Відповідне відео опублікував волонтер та блогер Сергій Стерненко.

"Воїни 77 бригади ДШВ уразили дуже товстим дроном російський ЗРК Тор М2", – йдеться у повідомленні.

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Як повідомляє "ШоТам", ЗРК "Тор-М2" був розташований на відкритій місцевості на тимчасово окупованій території Луганської області. Ураження відбулося неподалік населеного пункту Зміївка.

Самохідна вогнева установка 9А331М зазнала прямого влучання, внаслідок чого задимілася і спробувала швидко покинути свою позицію. На відео видно, як окупанти поспішно тікають, намагаючись уникнути подальших атак українських безпілотників.

Нагадаємо, днями у Донецькій області Сили оборони України вдарили з РСЗВ "HIMARS" по місцю базування 200-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил росії. Окупанти були розміщені у приміщенні заводу Knauf у Соледарі.

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