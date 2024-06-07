Бойцы ССО с помощью HIMARS разбили расположение оккупантов на Южном направлении (видео боя)

Воины сил специальных операций с помощью американской реактивной артиллерийской системы HIMARS ударили по расположению российских войск на Южном направлении.

Аэроразведка ССО сняла процесс на видео. Сначала оператор дрона зафиксировал в лесополосе скопление вражеской военной техники и оккупантов. Затем передал данные операторам хаймарсов. Судя по видео, экипаж HIMARS бил прицельно и точно.

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"Экипаж БПЛА 73-го морского центра ССО во время разведки на Южном направлении обнаружил место сосредоточения оккупационных войск. Кроме живой силы противника, были зафиксированы блиндажи, наземные укрытия и технику. По враждебной цели операторы ССО скорректировали огонь HIMARS ракетно-артиллерийского. В результате удара российские военные понесли значительные потери", – прокомментировали это видео в ССО.

Напомним, на днях в Донецкой области Силы обороны Украины ударили из РСЗО "HIMARS" по месту базирования 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России. Оккупанты были размещены в помещении завода Knauf в Соледаре.

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