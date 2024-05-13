Бойцы 47 бригады 'приземлили' вертолет 'Аллигатор' стоимостью в 16 млн долларов

47 отдельная механизированная бригада на одном из направлений фронта уничтожила российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Стоимость такого вертолета составляет 16 миллионов долларов.

Как сообщили в 47 ОМБр, авиа-единицу врага уничтожили бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона.

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"Воины 47 отдельной механизированной бригады приземлили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Стоимость одного такого — $16 млн. Спасибо бойцам зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона за работу. Работаем дальше!", – говорится в сообщении бригады.

Сообщение об уничтожении ''Аллигатора''. Источник: t.me/brygada47 Сообщение об уничтожении ''Аллигатора''. Источник: t.me/brygada47

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения россияне потеряли на войне 350 самолетов и 325 (+1) вертолетов.

Что известно о Ка-52 "Аллигатор"

Это боевой вертолет нового поколения. Ка-52 "Аллигатор" (по классификации НАТО - Hokum B) - это современный российский боевой вертолет, предназначенный для разведки, целеуказания, огневой поддержки сухопутных войск и уничтожения воздушных целей. Он является модернизированной версией вертолета Ка-50.

Характеристики:

Экипаж: 2 пилота

Максимальная взлетная масса: 10800 кг

Силовая установка: 2 газотурбинных двигателя ВК-2500, мощностью 2400 л.с. каждый

Максимальная скорость: 350 км/ч

Дальность полета: 520 км

Вооружение: 30-мм пушка 2А42ПТРК "Вихрь" или "Атака", НУРСы и ракеты, бомбы

Соосная схема расположения несущих винтов, обеспечивающая высокую маневренность и устойчивость в полете. Бронированный корпус, защищающий экипаж от огня стрелкового оружия и осколков. Радар "Лыч-50М", обеспечивающий всепогодное обнаружение целей. Система ночного видения, позволяющая вертолету выполнять боевые задания ночью. Широкий спектр вооружения, что делает его эффективным против разных типов целей.

Ка-52 "Аллигатор" используется российскими войсками в различных боевых операциях, включая:

Разведка и целеуказание

Огневая поддержка сухопутных войск

Уничтожение бронетехники

Уничтожение воздушных целей

Десантирование личного состава и грузов

Напомним, 9 мая 2024 года на Авдеевском направлении фронта воины Сил обороны Украины был сбит одноместный бронированный дозвуковой штурмовик российской армии Су-25.

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