ATACMS в Севастополе потопили малый ракетный корабль 'Циклон', есть погибшие среди оккупантов - СМИ

В Крыму в ночь на 19 мая в Севастополе было потоплено судно проекта 22 800 "Циклон". Это малый ракетный корабль Черноморского флота российской федерации.

Как сообщают российские паблики, произошло попадание двумя баллистическими ракетами "ATACMS" по МРК "Циклон". Корабль после полученных повреждений ушел под воду.

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"Информация источника. Требуется дополнительное подтверждение… Был нанесен ракетный удар по малому ракетному кораблю проекта 22800 "Циклон" в порту Севастополя. Удар был нанесен двумя баллистическими ракетами "ATACMS"", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ракетного удара погибли 6 военнослужащих черноморского флота России, а еще 11 получили ранения.

Что известно о МРК "Циклон"

Малый ракетный корабль "Циклон" имеет водоизмещение 870 т. Скорость полного хода: 30 узлов. Дальность плавания: 2500 миль. Экипаж – 36 человек.

Вооружение:

УКБК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс)

3С14 "Калибр-НК" из ПУ на 8 ракет ("Калибр-НК" или "Оникс"),

1х1 76-мм артустановка АК-176МА,

1 зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-М" (8 ПУ ЗУР, 2х6 30 мм),

2х1 12,7-мм пулемета 6П58 "Корд",

1 беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Малый ракетный корабль был разработан специалистами ЦМКБ "Бриллиант" (г. Санкт-Петербург) для Военно-Морского Флота России. Назначение малых ракетных кораблей этого проекта – охрана и защита экономической зоны государства, ведение боевых действий в ближней морской зоне. Корабль был спроектирован на основе проекта 12300 "Скорпион".

Малый ракетный корабль оснащен ракетным вооружением, позволяющим наносить удары высокоточными крылатыми ракетами как морским, так и по наземным целям. Вертикальная пусковая установка 3С14 комплекса УКБК 3К14 на 8 крылатых/противокорабельных ракет ("Калибр"/"Оникс"), расположенная за рубкой корабля, позволяет наносить удары высокоточными крылатыми ракетами по наземным целям на расстояние до 2500 км.

Напомним, утром 19 мая Военно-морские силы ВСУ сообщили, что ночью 19 мая Силами обороны Украины уничтожен морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М "Ковровец".

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