В Джанкое прогремели мощные взрывы возле местного аэродрома: зафиксировано шесть очагов пожара (видео)

В ночь на среду, 17 апреля, на территории временно оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы. Согласно сообщениям, которые появились в российских Telegram-каналах, инцидент произошел вблизи военного аэродрома Джанкой.

Об этом пишет российский Telegram-канал Astra. Впоследствии в сети появились фото и видео с места происшествия, на которых видно пожар и столбы дыма.

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На аэродроме Джанкой дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа армии рф, три авиационные эскадрильи, сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

Около 07:00 было зарегистрировано шесть очагов огня на территории военного аэродрома и в его окрестностях. Согласно информации, опубликованной сообществом Крымский ветер, данные о пожарах были получены благодаря спутниковым снимкам VIIRS/Suomi NPP.

Сейчас о причинах и последствиях взрывов в Джанкое ничего не сообщалось.

Напомним, 16 апреля в оккупированном россиянами городе Бердянск прозвучало два мощных взрыва. Там произошло попадание по месту базирования оккупантов, которое располагалось на территории ЧАО "Завод Южгидромаш".

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