У пенсионеров есть 10 дней: те, кто не успеют, рискуют остаться без выплаты
Важно для пенсионеров: в случае каких-либо личных изменений, таких как новые данные паспорта, смена фамилии, идентификационного номера, адреса или места работы, необходимо в 10-дневный срок информировать Пенсионный фонд Украины. Невыполнение этого требования может привести к приостановке пенсионных выплат.
Закарпатское региональное управление ПФУ напоминает, что согласно постановлению Пенсионного фонда № 22-1 от 25 ноября 2005 года и статье 16 Закона Украины о пенсионном страховании, пенсионерам необходимо своевременно сообщать об указанных изменениях:
- получение нового образца паспорта гражданина Украины – ID-карты;
- получение нового паспорта в случае кражи или потери старика;
- смена фамилии;
- изменение идентификационного кода;
- смена адреса проживания;
- трудоустройство;
- увольнение с работы.
Как сообщить ПФУ об изменениях
Пенсионеры могут сообщить об изменениях лично, обратившись в ближайший сервисный центр ПФУ, или воспользоваться веб-порталом ПФУ. Для этого нужно:
- авторизироваться на веб-портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
- в левом боковом меню выбрать раздел "О пенсионном обеспечении";
- во вкладке "Внесение изменений в пенсионное дело" сформировать соответствующее заявление и отправить его в Пенсионный фонд.
Обновление личных данных, таких как изменение фамилии и идентификационный номер, критически важно для точного оформления официальных бумаг. Актуализация места жительства является ключевой для поддержки электронного досье пенсионера в соответствии с его фактическим местожительством. Сумма пенсионных выплат напрямую зависит от информации о занятости и увольнении.
Пенсионный фонд Украины также предлагает специальные услуги для пенсионеров, не имеющих возможности лично посетить центр обслуживания. В качестве примера 96-летняя жительница Берегова, госпожа Борбала, подала заявку на изменение личных данных в своей пенсионной карточке. Марьяна Кукри, старший специалист отдела обслуживания граждан, предоставила необходимые пенсионные услуги непосредственно в доме госпожи Борбалы.
Напомним, ранее мы говорили, что украинцам в июне перечислили пенсии.
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