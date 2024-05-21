Нужно знать каждому пенсионеру: как не потерять выплату в 2024 году

Законопроект №9453, недавно получивший поддержку в первом чтении Верховной Радой, вносит изменения в условия назначения пенсий. Несмотря на соответствие всем требованиям и наличие необходимого стажа, пенсионные выплаты могут быть аннулированы при определенных обстоятельствах.

Среди причин, которые могут привести к прекращению выплат, следует отметить представление фальшивых документов, длительное проживание за пределами страны, объявление лица пропавшим, а также неполучение пенсии в течение полугода. Эти нововведения имеют целью предотвратить злоупотребления в системе пенсионного обеспечения.

Возобновление выплат после идентификации

Чтобы восстановить приостановленные пенсионные выплаты, необходимо пройти процедуру идентификации. Этот шаг важен для тех, кто переехал в другое место и не успел идентифицироваться до конца марта.

После завершения идентификации пенсионные выплаты будут возобновлены, а задолженность за прошедшие месяцы будет перечислена на банковский счет пенсионера. Идентификацию можно осуществить несколькими методами:

Посещение филиала "Ощадбанка" или Пенсионного фонда Украины;

Дистанционная авторизация с помощью сервиса Действие. Подпись на портале ПФУ;

Использование видеосвязи для верификации личности;

Получение справки о проживании в зарубежном представительстве и предоставление этой информации в ПФУ, если вы находитесь за пределами страны.

Пенсионный фонд напоминает, что подавать дополнительное заявление на возобновление пенсии, которое было остановлено из-за отсутствия идентификации, не нужно. Выплаты будут возобновлены в автоматическом режиме после прохождения идентификации.

Раньше мы рассказывали о том, когда работающие пенсионеры смогут получить доплаты за стаж.

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