Потрібно знати кожному пенсіонеру: як не втратити виплати у 2024 році

Законопроект №9453, який нещодавно отримав підтримку у першому читанні Верховною Радою, вносить зміни до умов призначення пенсій. Попри відповідність усім вимогам та наявність необхідного стажу, пенсійні виплати можуть бути анульовані за певних обставин.

Серед причин, що можуть призвести до припинення виплат, варто відзначити подання фальшивих документів, тривале проживання за межами країни, оголошення особи зниклою, а також неотримання пенсії протягом півроку. Ці нововведення мають на меті запобігти зловживанням у системі пенсійного забезпечення.

Відновлення виплат після ідентифікації

Щоб відновити пенсійні виплати, які були призупинені, необхідно пройти процедуру ідентифікації. Цей крок є важливим для тих, хто переїхав в інше місце і не встиг ідентифікуватися до кінця березня.

Після завершення ідентифікації, пенсійні виплати будуть відновлені, а заборгованість за минулі місяці буде перерахована на банківський рахунок пенсіонера. Ідентифікацію можна здійснити декількома методами:

Відвідування філіалу "Ощадбанку" чи Пенсійного фонду України;

Дистанційна авторизація за допомогою сервісу Дія.Підпис на порталі ПФУ;

Використання відеозв’язку для верифікації особи;

Отримання довідки про проживання в закордонному представництві та подача цієї інформації до ПФУ, якщо ви перебуваєте за межами країни.

Пенсійний фонд нагадує, що подавати додаткову заяву на відновлення пенсії, яка була зупинена через відсутність ідентифікації, не потрібно. Виплати будуть відновлені в автоматичному режимі після проходження ідентифікації.

Раніше ми розповідали, про те, коли працюючі пенсіонери зможуть отримати доплати за стаж.

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