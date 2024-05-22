Кто из женщин должен стать на учет в ТЦК и что будет, если этого не сделать

В Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, в котором есть пункты о военном учете женщин. Изменения законодательства касаются военнообязанных женщин.

Положение нового мобилизационного закона прояснил адвокат Владислав Мандрик в комментарии "Юридическая практика". Эксперт напомнил, что с 1 октября 2023 года военный учет стал обязательным для женщин от 18 до 60 лет, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность.

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Женщины, имеющие специальность или профессию, родственную военно-учетной, берутся на военный учет по их желанию. После постановки на военный учет женщины имеют такие же обязанности, как и мужчины, за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрета дискриминации по признаку пола.

Что меняется с новым законом о мобилизации:

Находящиеся на военном учете женщины могут быть призваны на военную службу или привлечены к выполнению работ по обеспечению обороны государства в военное время исключительно в добровольном порядке.

Даже в мирное время женщины могут приниматься на военную службу и службу в военном резерве только по контракту.

Женщины могут добровольно проходить базовую военную службу, которая начнется с 1 сентября 2025 года.

Добавлены новые основания для увольнения с военной службы во время мобилизации и военного положения, в частности в связи с беременностью и уходом за ребенком.

Выезд за границу женщин, вставших на военный учет, не ограничен.

Важно: новый закон о мобилизации не предусматривает обязательную мобилизацию женщин. Женщины, имеющие детей, не подлежат мобилизации. Вместо срочной службы для мужчин и женщин вводится базовое военное обучение, которое можно пройти добровольно.

Предлагаем узнать, кто потерял право на отсрочку от мобилизации из-за нового закона.

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