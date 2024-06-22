Газовики оштрафовали украинца на полмиллиона гривен: какое нарушение было выявлено

Заводской районный суд Запорожья обязал клиента "Запорожгаза" уплатить 519 765 грн. Это доначисление за срыв пломбы и скрытый газопровод.

Согласно решению суда (производство 2/332/20/24), представители "Запорожгаза" во время проверки газопровода выявили следующие нарушения:

несанкционированное вмешательство в работу средства измерительной техники (счетчик), а именно отсутствие охранной пломбы 1773996 на месте подсоединения счетчика газа Октава G-4-6 № 685589 к действующему газопроводу;

наличие скрытого несанкционированного газопровода.

После выявления этих нарушений комиссия составила акт-расчет неучтенного (доначисленного) объема природного газа и его стоимости.

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"Если несанкционированный газопровод был проведен путем скрытых мероприятий или физическим лицом, являющимся несанкционированным потребителем, объем неучтенного природного газа определяется со дня приобретения потребителем права собственности/пользования на жилые (подсобные) помещения, но не более чем за два года до дня обнаружения нарушение", – указано в документе.

Суд принял взыскать с ответчика в пользу АО "Оператор газораспределительной системы "Запорожгаз" стоимость доначисленного объема природного газа в размере 519765 грн 24 коп.

"Учитывая вышеизложенное, суд пришел к выводу, что уточненные исковые требования АО "Оператор газораспределительной системы "Запорожгаз" являются законными, обоснованными и подтвержденными надлежащими доказательствами, поэтому подлежат удовлетворению в полном объеме", – говорится в решении.

Напомним, ранее мы говорили, кто может не платить за доставку газа.

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