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Доставка газа: кто может не платить за эту услугу

Цихоцкая Мария

Доставка газа: кто может не платить за эту услугу
Многие люди, не пользующиеся газом, все же получают платежки за его доставку.

Многие люди, не пользующиеся газом, все же получают платежки за его доставку. Это связано с тем, что их дома подключены к газовой сети, даже если они не используют газ. Об этом пишет 24 tv.Ua.

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Чтобы избавиться от этих платежей, необходимо выполнить следующие шаги:

Получить акт о прекращении поставок газа.

Этот документ свидетельствует, что газоснабжение в ваш дом прекращено. Получить его можно в компании, поставляющей газ.

Обратиться к оператору газораспределительной сети (ОГРМ).

ОГРМ – это компания, обслуживающая газовые сети в вашем населенном пункте. Вам нужно будет предоставить им акт о прекращении поставок газа и написать заявление о расторжении договора.

Убедиться, что ОГРМ расторг договор.

После рассмотрения вашего заявления ОГРМ должен расторгнуть договор о распределении газа. Убедитесь, что вы получили подтверждение.

Обратиться в НКРЭКУ (Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг).

Если ОГРМ отказывается расторгнуть договор, вы имеете право подать жалобу в НКРЭКУ. Комиссия рассмотрит вашу жалобу и обязует ОГРМ выполнить ваши требования.

Напомним, мы уже писали, как сэкономить на электроэнергии, если в квартире есть бойлер.

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Экономика