Доставка газа: кто может не платить за эту услугу

Многие люди, не пользующиеся газом, все же получают платежки за его доставку. Это связано с тем, что их дома подключены к газовой сети, даже если они не используют газ. Об этом пишет 24 tv.Ua.

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Чтобы избавиться от этих платежей, необходимо выполнить следующие шаги:

Получить акт о прекращении поставок газа.

Этот документ свидетельствует, что газоснабжение в ваш дом прекращено. Получить его можно в компании, поставляющей газ.

Обратиться к оператору газораспределительной сети (ОГРМ).

ОГРМ – это компания, обслуживающая газовые сети в вашем населенном пункте. Вам нужно будет предоставить им акт о прекращении поставок газа и написать заявление о расторжении договора.

Убедиться, что ОГРМ расторг договор.

После рассмотрения вашего заявления ОГРМ должен расторгнуть договор о распределении газа. Убедитесь, что вы получили подтверждение.

Обратиться в НКРЭКУ (Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг).

Если ОГРМ отказывается расторгнуть договор, вы имеете право подать жалобу в НКРЭКУ. Комиссия рассмотрит вашу жалобу и обязует ОГРМ выполнить ваши требования.

Напомним, мы уже писали, как сэкономить на электроэнергии, если в квартире есть бойлер.

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