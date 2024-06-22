Газовики оштрафували українця на півмільйона гривень: яке порушення було виявлено

Заводський районний суд Запоріжжя зобов'язав клієнта "Запоріжгазу" сплатити 519 765 грн. Це донарахування за зрив пломби та прихований газопровід.

Згідно з рішенням суду (провадження 2/332/20/24), представники "Запоріжгазу" під час перевірки газопроводу виявили такі порушення:

несанкціоноване втручання в роботу засобу вимірювальної техніки (лічильник), а саме відсутність охоронної пломби 1773996 на місці приєднання лічильника газу Октава G-4-6 № 685589 до діючого газопроводу;

наявність прихованого несанкціонованого газопроводу.

Після виявлення цих порушень комісія склала акт-розрахунок необлікованого (донарахованого) обсягу природного газу та його вартості.

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"Якщо несанкціонований газопровід був проведений шляхом прихованих заходів або фізичною особою, яка є несанкціонованим споживачем, об'єм необлікованого природного газу визначається з дня набуття споживачем права власності/користування на житлові (підсобні) приміщення, але не більше ніж за два роки до дня виявлення порушення", – зазначено в документі.

Суд ухвалив стягнути з відповідача на користь АТ "Оператор газорозподільної системи "Запоріжгаз" вартість донарахованого обсягу природного газу в розмірі 519 765 грн 24 коп.

"З огляду на вищезазначене, суд дійшов висновку, що уточнені позовні вимоги АТ "Оператор газорозподільної системи "Запоріжгаз" є законними, обґрунтованими і підтвердженими належними доказами, тому підлягають задоволенню в повному обсязі", – йдеться в рішенні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто може не платити за доставку газу.

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