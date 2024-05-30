Украинцев стали чаще штрафовать за газовые плиты: как этого избежать
В условиях регулярных отключений электроэнергии многие украинцы решают подключить газовую плиту или варочную поверхность. Однако важно помнить, что все работы с газовым оборудованием должны производиться только официальными газовиками!
Об этом пишет OBOZREVATEL. Для получения подробной информации о подключении газа обратитесь к оператору газораспределительной сети в вашем регионе.
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Неправильно выполненные работы могут привести к:
- Штрафа
- Отключение от системы газоснабжения
- Утечки газа, что может повлечь за собой отравление, взрыв, повреждение имущества, увечья или гибель людей.
Как подключить газ легально и безопасно?
1. Обратитесь в центр обслуживания клиентов ОГРМ
- Это оператор газораспределительной сети, обслуживающий ваше домовладение.
- Контакты центра можно найти на сайте ОГРМ или позвонив по горячей линии.
2. Предоставьте необходимые документы:
- Заявление от потребителя
- Копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность
- Копия идентификационного кода
- Копии документов на право собственности помещением, где будет устанавливаться плита
- Копия технического паспорта на дом или квартиру (получается в БТИ)
3. Оплатите подключение
- Примерная стоимость подключения отличается в зависимости от региона и операторов ГРМ.
- Цена включает почасовую оплату работы мастеров, расстояние до объекта, транспортировочные услуги и т.д.
- Установка оплачивается заранее на основе предоставленного газовиками счета.
4. Получите пакет исполнительно-технической документации
- Этот пакет выдает организация, выполнявшая работы.
- Он подтверждает, что работы проводились легально и безопасно.
Помните!
- Самовольная установка газовых устройств карается штрафом, отключением от газоснабжения и возмещением ущерба газовому оператору.
- Размер штрафа может достигать 500 тысяч гривен.
- Обращайтесь только к официальным газовщикам, чтобы обезопасить себя и своих близких!
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